Vốn hóa thị trường cổ phiếu đạt 4,31 triệu tỉ đồng

Theo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, vốn hóa thị trường cổ phiếu của Việt Nam hiện đạt 4,31 triệu tỉ đồng, tăng thêm 8,8% so với cuối năm 2018 và tương đương 77,9% GDP . Bên cạnh đó, thị trường trái phiếu có 532 mã trái phiếu niêm yết với tổng giá trị đạt 1,12 triệu tỉ đồng, tương đương 20,2% GDP.

Trên thị trường cổ phiếu, giá trị giao dịch bình quân từ đầu năm đến ngày 18.6 đạt 4.472 tỉ đồng/phiên, giảm 31,7% so với giá trị giao dịch bình quân của năm 2018. Tuy nhiên, chỉ số VN-Index vẫn tăng thêm 6% so với cuối năm vừa qua. Số lượng tài khoản các nhà đầu tư tham gia trên thị trường chứng khoán đạt 2,27 triệu tài khoản, tăng 4% so với cuối năm 2018.