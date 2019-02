Điện 'dọn đường' tăng giá

Theo Quyết định 281 của Bộ Công thương ban hành và có hiệu lực từ ngày 12.2 về khung giá phát điện năm 2019, khung giá phát điện đối với nhà máy nhiệt điện than dao động từ 1.677,02 - 1.896,05 đồng/kWh, nhà máy thủy điện là 1.110 đồng/kWh.

"Trần" phát nhiệt điện tăng cao nhất 23,4%

tin liên quan Bỏ cơ chế bù trừ điện mặt trời trên mái nhà Đối với nhiệt điện than, khung giá mới tăng từ 76,98 - 359,29 đồng/kWh so với năm 2018, mức tăng cao nhất là 23,4%. Một trong những nguyên nhân tăng giá khi nhìn vào công thức tính do Bộ Công thương công bố có thể thấy do giá nguyên liệu than tăng lên 135.744 đồng/tấn. Cụ thể, mức giá than nhập năm 2018 là 1.602.234 đồng/tấn, giá năm 2019 lên tới 1.737.978 đồng/tấn (giá chưa bao gồm thuế VAT và chi phí vận chuyển). Ngoài ra, với các nhà máy thủy điện, mức giá mới tăng 20 đồng/kWh. Trên đây chỉ mới là khung giá sản xuất, chưa phải giá bán điện bình quân song rõ ràng đó là cơ sở để ngành điện sẽ sớm điều chỉnh tăng giá bán buôn và bán lẻ. Mức tăng cụ thể như thế nào thì vẫn phải chờ. Đối với nhiệt điện than, khung giá mới tăng từ 76,98 - 359,29 đồng/kWh so với năm 2018, mức tăng cao nhất là 23,4%. Một trong những nguyên nhân tăng giá khi nhìn vào công thức tính do Bộ Công thương công bố có thể thấy do giá nguyên liệu than tăng lên 135.744 đồng/tấn. Cụ thể, mức giá than nhập năm 2018 là 1.602.234 đồng/tấn, giá năm 2019 lên tới 1.737.978 đồng/tấn (giá chưa bao gồm thuế VAT và chi phí vận chuyển). Ngoài ra, với các nhà máy thủy điện, mức giá mới tăng 20 đồng/kWh. Trên đây chỉ mới là khung giá sản xuất, chưa phải giá bán điện bình quân song rõ ràng đó là cơ sở để ngành điện sẽ sớm điều chỉnh tăng giá bán buôn và bán lẻ. Mức tăng cụ thể như thế nào thì vẫn phải chờ.

Một điểm cần lưu ý nữa là khung giá phát điện năm 2019 chỉ mới đề cập đến giá than nhập khẩu mà chưa xét đến giá than trong nước. Năm 2018, giá than trong nước cao hơn than nhập khẩu là 112.276 đồng/tấn. Năm nay theo công bố của EVN giá than nhập và than trong nước tăng tương ứng từ 11 - 15%. Nhu cầu than cho điện khoảng 26 triệu tấn, trong đó 19 triệu tấn than trong nước và hơn 6,8 triệu tấn than nhập khẩu. Chi phí mua than cho sản xuất điện năm 2019 sẽ tăng thêm khoảng 5.500 tỉ đồng. Lượng than trong nước gấp 3 lần than nhập mà không tính, liệu có chính xác?

“Dọa” tăng từ năm trước

Chúng ta có thể hình dung giống như điều hành giá xăng dầu vậy, không phải

lúc nào cũng tăng. Tuy nhiên từ trước tới giờ, giá điện chỉ tăng chứ không có giảm TS Ngô Đức Lâm, Liên minh Năng lượng bền vững VN (VSEA) Từ cuối quý 3 năm ngoái, nhà cung ứng điện đã rục rịch tăng giá bán điện khi EVN có báo cáo tổng chi phí sản xuất điện đang tăng chóng mặt. Tuy nhiên, tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2018, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo rõ là không tăng giá điện trong năm 2018 nhằm kiểm soát lạm phát. Song sang đầu quý 4 năm qua, thông tin giá điện lại có thể tăng tiếp tục rộ lên. Cuối tháng 9.2018, trong buổi họp với Ban Chỉ đạo điều hành giá, Thứ trưởng Bộ Công thương Đỗ Thắng Hải lại một lần nữa khẳng định, giá bán lẻ điện chưa tăng trong 3 tháng cuối năm 2018 mà sẽ có điều chỉnh trong năm 2019. Việc tăng giá điện rục rịch từ năm 2018 cũng xuất phát từ việc lỗ lã của EVN. Từ cuối quý 3 năm ngoái, nhà cung ứng điện đã rục rịch tăng giá bán điện khi EVN có báo cáo tổng chi phí sản xuất điện đang tăng chóng mặt. Tuy nhiên, tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2018, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo rõ là không tăng giá điện trong năm 2018 nhằm kiểm soát lạm phát. Song sang đầu quý 4 năm qua, thông tin giá điện lại có thể tăng tiếp tục rộ lên. Cuối tháng 9.2018, trong buổi họp với Ban Chỉ đạo điều hành giá, Thứ trưởng Bộ Công thương Đỗ Thắng Hải lại một lần nữa khẳng định, giá bán lẻ điện chưa tăng trong 3 tháng cuối năm 2018 mà sẽ có điều chỉnh trong năm 2019. Việc tăng giá điện rục rịch từ năm 2018 cũng xuất phát từ việc lỗ lã của EVN.

Theo Bộ Công thương, doanh thu bán điện năm 2017 của EVN là 289.954 tỉ đồng trong khi chi phí sản xuất kinh doanh điện trong năm đó là 291.278 tỉ đồng. Thế nên, sau khi cộng tất cả thu chi của EVN năm 2017, thống kê cho thấy EVN vẫn lỗ 2.219 tỉ. Kế đến, tổng chi phí bị tăng lên năm 2018 và 2019 của EVN ước khoảng 20.735 tỉ đồng. Thế nên, việc điều chỉnh giá điện theo hướng tăng là không thể tránh khỏi.

Tuy nhiên, một chuyên gia kinh tế cho rằng, việc chỉ dựa vào một bên bán độc quyền hạch toán mọi chi phí tạo giá thành điện đang được thực hiện “một cách không minh bạch”. Chuyên gia của Viện Nghiên cứu kinh tế và chính sách trong một nhận định về việc tăng giá điện nói thẳng: Việc quản lý tổ chức trợ giá điện rồi báo cáo lỗ, tăng giá... đang được thực hiện lộn xộn, không nguyên tắc. Người dùng điện đang như “con tin” của đơn vị cung ứng điện. Các thông tin lỗ lã triền miên và mức lỗ của năm sau tăng cao hơn năm trước được báo cáo dồn dập trong năm qua được coi là động thái “dọn đường” để tăng giá điện trong năm nay.

Ảnh: Đào Ngọc Thạch Chi phí sản xuất kinh doanh của ngành điện luôn được báo cao hơn doanh thu bán điện

Đồng quan điểm, TS Ngô Đức Lâm, Liên minh Năng lượng bền vững VN (VSEA), nhận xét công thức tính giá điện rất phức tạp vì có nhiều yếu tố làm nên giá chứ không chỉ có giá thành nguyên liệu. “Trước đây tôi đã từng nghiên cứu cách tính giá điện và theo nguyên tắc thị trường thì ngoài những yếu tố làm giá tăng thì cũng có yếu tố làm giá giảm. Chúng ta có thể hình dung giống như điều hành giá xăng dầu vậy, không phải lúc nào cũng tăng. Tuy nhiên từ trước tới giờ, giá điện chỉ tăng chứ không có giảm”, ông Lâm nói.

tin liên quan EVN có tổng giám đốc mới Cũng theo ông Lâm, trong luật Giá quy định 4 nguyên tắc về quyền người sản xuất và người tiêu dùng nhưng thời gian vừa qua mới chỉ tập trung vào quyền của EVN mà chưa tập trung vào quyền của người dùng. Cụ thể như việc doanh nghiệp tự định giá đảm bảo doanh thu có lợi nhuận, doanh nghiệp lại được phép điều chỉnh giá khi đầu vào có thay đổi. Cũng theo ông Lâm, trong luật Giá quy định 4 nguyên tắc về quyền người sản xuất và người tiêu dùng nhưng thời gian vừa qua mới chỉ tập trung vào quyền của EVN mà chưa tập trung vào quyền của người dùng. Cụ thể như việc doanh nghiệp tự định giá đảm bảo doanh thu có lợi nhuận, doanh nghiệp lại được phép điều chỉnh giá khi đầu vào có thay đổi.

Chưa biết tăng bao nhiêu

Theo chuyên gia kinh tế Lê Đăng Doanh, giá điện đang đứng trước thách thức lớn, bắt buộc phải tăng bởi chúng ta “đã không nâng giá một thời gian rồi”. Bên cạnh đó, giá đầu vào sản xuất điện lại tăng, giá than thế giới đang tăng nên nói rằng không thể tăng giá điện lúc này là “khó cho ngành điện”. “Việc tăng giá điện theo tôi là điều không tránh khỏi. Tuy nhiên, do khung giá Bộ Công thương đưa ra chỉ là mức cho phép doanh nghiệp kinh doanh điện dựa vào đó để ban hành bảng giá mới, nên tăng cụ thể thế nào chưa thể nói ngay được. Tuy nhiên, điều cần lưu ý là tốc độ tăng và mức tăng thế nào để nền kinh tế chịu được là vấn đề quan trọng mà Bộ Công thương cần cân nhắc với EVN”, ông Doanh nhấn mạnh.

PGS-TS Ngô Trí Long, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu thị trường giá cả (Bộ Tài chính), cho rằng kịch bản giá điện năm 2019 đã được dự báo sẽ tăng do bị “dồn nén” chưa tăng trong năm qua. “Theo tôi biết, chênh lệch tỷ giá năm 2018 của giá điện ước tính khoảng 10.000 tỉ đồng. Với con số này, năm nay chắc chắn ngành điện tìm cách lấy lại để bù lỗ. Tuy nhiên, đây là mặt hàng khá nhạy cảm, có bất cứ điều chỉnh nào đều phải được cân nhắc tính toán kỹ và hết sức thận trọng. Ban đầu, ngành điện đưa ra mức tăng dự toán từ 12 - 13%, nhưng cơ quan quản lý đã hạ xuống 8% nếu đề án tăng giá điện thông qua. Với khung giá mới này, chắc chắn giá bán lẻ điện sẽ được điều chỉnh tăng trong năm nay. Tuy nhiên, tăng bao nhiêu chưa thể tính toán được. Bởi khung giá mua điện tăng, nhưng còn tùy thuộc vào cách tính giá thành bình quân, giá bán buôn, bán lẻ đến tay người tiêu dùng”.

Hiện giá điện bán lẻ bình quân đang là 1.720,65 đồng/kWh (chưa gồm thuế VAT) và lần tăng giá điện gần nhất là đầu tháng 12.2017 với mức tăng 6,08%. Ông Long dự báo giá tăng sắp tới không thấp hơn mức tăng nói trên.