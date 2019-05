Điện mặt trời dư bị 'nuốt': Điện lực miền Nam lên tiếng

Liên quan đến bài viết Không được lắp công tơ 2 chiều, điện mặt trời dư của nhiều hộ bị 'nuốt' đăng trên Báo Thanh Niên ngày 9.5, đưa phản ánh của một số hộ sử dụng điện tại Bình Thuận và An Giang lắp đặt hệ thống điện mặt trời trên mái nhà nhưng đơn vị điện lực địa phương không lắp đặt công tơ điện 2 chiều, khiến lượng điện mặt trời dư của họ bị “trôi” mất, Tổng công ty Điện lực miền Nam cho biết đã khẩn trương chỉ đạo các đơn vị rà soát tất cả hồ sơ khách hàng đăng ký bán điện dư từ hệ thống điện mặt trời trên mái nhà; Yêu cầu tập trung giải quyết kịp thời, đúng quy trình, quy định hiện hành, không để tình trạng vì nhu cầu gia tăng mà chậm trễ việc lắp đặt công tơ 2 chiều theo quy định của Chính phủ.

"EVN SPC sẽ tiếp tục bổ sung công tơ 2 chiều cho các đơn vị trực thuộc, đồng thời rà soát nhu cầu, chủ động trang bị công tơ, đảm bảo nhu cầu lắp công tơ 2 chiều kịp thời theo quy định đối với khách hàng đầu tư hệ thống điện mặt trời, đảm bảo quyền lợi cho cả bên mua và bán theo đúng quy định của pháp luật" - văn bản do Phó tổng giám đốc Lâm Xuân Tuấn nêu rõ.

Trước đó, Báo Thanh Niên đã nhận được phản ánh của nhiều người dân tại tỉnh An Giang và Bình Thuận về tình trạng các đơn vị điện lực địa phương không lắp đặt công tơ điện 2 chiều cho họ, khiến lượng điện mặt trời dư của họ bị “trôi” mất. Cụ thể, một số hộ dân ở An Giang cho hay, gia đình bỏ chi phí 60 - 145 triệu đồng để trang bị hệ thống điện mặt trời, khi sử dụng còn thừa thì bị điện lưới “nuốt” do điện lực địa phương chưa chịu lắp đồng hồ 2 chiều vì… chưa có, người dân hỏi, điện lực tại đây trả lời phải chờ.

Các luật sư cho rằng chủ trương chung của nhà nước đã được quy định rõ ràng bằng các văn bản quy phạm, việc các đơn vị điện lực địa phương vì bất cứ lý do gì không lắp đặt công tơ điện 2 chiều cho người dân đều là vi phạm. Người dân có quyền khiếu nại đến Điện lực miền Nam, Tổng công ty điện lực Việt Nam và nếu không có câu trả lời thỏa đáng có thể khởi kiện ra tòa.