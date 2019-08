Điện thoại 'Made in Vietnam' xuất khẩu tăng gần 38%

Trong tháng 8, một số mặt hàng xuất khẩu có kim ngạch tăng mạnh so với tháng trước như than đá tăng 103,6% hay điện thoại và linh kiện tăng 37,8%. Riêng mặt hàng đá quý, kim loại quý trong tháng 8 cũng tăng đến 714,6% so với tháng 7 về giá trị.

Theo Tổng cục Thống kê, trong tháng chủ yếu do Samsung đẩy mạnh xuất khẩu sản phẩm Glaxy Note 10 nên sản phẩm điện thoại đã nhảy vọt. Điều này cũng đưa đến nhóm hàng điện thoại và linh kiện có giá trị xuất khẩu lớn nhất sau 8 tháng của năm nay với trị giá đạt 33 tỉ USD, chiếm 19,4% tổng kim ngạch hàng hóa xuất khẩu và tăng 4,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó ở chiều ngược lại, nhập khẩu nhóm hàng điện thoại và linh kiện sau 8 tháng đạt 8,7 tỉ USD, giảm 5,9%.

Đứng thứ hai về kim ngạch xuất khẩu là hàng dệt may đạt 21,7 tỉ USD, tăng 9,8% và giày dép đạt 12 tỉ USD, tăng 13,1%...

Mỹ vẫn là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch đạt 38,6 tỉ USD, tăng 25,3% so với cùng kỳ năm trước. Kế tiếp là thị trường EU đạt 27,7 tỉ USD, giảm 0,5% và thứ ba là Trung Quốc đạt 23,8 tỉ USD, giảm 2,5%. Bên cạnh đó, xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường ASEAN đạt 17,3 tỉ USD, tăng 3,6%, sang Nhật Bản đạt 13,4 tỉ USD, tăng 9,9% và sang Hàn Quốc đạt 12,6 tỉ USD, tăng 5,3%.

Tổng cục Thống kê nhận định, cán cân thương mại hàng hóa 8 tháng ước tính xuất siêu 3,4 tỉ USD, trong đó riêng tháng 8 xuất siêu 1,7 tỉ USD, tương đương với giá trị xuất siêu của cả 7 tháng trước đó cộng lại. Kết quả này là nhờ đóng góp của nhóm hàng điện thoại và linh kiện.