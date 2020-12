Điều khiển xe máy điện, xe máy dưới 50 cm3 sẽ phải có bằng lái

Cụ thể, trong “Chiến lược quốc gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ giai đoạn 2021 - 2030 và tầm nhìn đến năm 2045”, ở nhóm giải pháp về người điều khiển phương tiện, Chính phủ thống nhất điều chỉnh phân hạng giấy phép lái xe cơ giới đường bộ cho phù hợp với Công ước Viên 1968 về giao thông đường bộ và đặc thù phương tiện tại Việt Nam; đào tạo, cấp giấy phép lái xe (GPLX) cho người điều khiển xe máy có dung tích xy lanh dưới 50 cm(xe máy dưới 50 cc - PV) hoặc xe máy điện có công suất động cơ dưới 4 kW; tiếp tục phát triển ứng dụng công nghệ hiện đại trong quản lý đào tạo, sát hạch, cấp GPLX; hài hòa hóa quy trình, phương pháp và nội dung đào tạo, sát hạch, cấp GPLX cơ giới đường bộ tương đương với các nước phát triển

Hiện luật Giao thông đường bộ (GTĐB) 2008 không bắt buộc sát hạch cấp bằng lái với hạng xe máy dưới 50 cc và xe máy điện. Tuy nhiên, dự thảo luật GTĐB sửa đổi được Bộ GTVT xây dựng đầu năm 2020 đã bổ sung GPLX hạng A0 dành cho xe máy dung tích dưới 50 cc và xe điện dưới 4 kW. Ngoài ra, người đủ 16 tuổi trở lên mới được cấp GPLX hạng A0. Dự thảo luật Bảo đảm trật tự an toàn giao thông do Bộ Công an xây dựng cũng quy định người lái xe máy dưới 50 cc, xe máy điện có công suất động cơ điện không quá 4 kW phải được đào tạo, sát hạch, cấp GPLX hạng A0.