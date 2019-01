Đoàn tàu đầu tiên tuyến metro số 1 sắp về Việt Nam

Đó là thông tin được Ban Quản lý đường sắt đô thị TP.HCM (BQLĐSĐT) đưa ra tại buổi Họp báo thông tin tình hình thực hiện năm 2018 và phương hướng năm 2019 của dự án tuyến metro số 1 (tuyến Bến Thành - Suối Tiên).

Theo đó, tính đến tháng 12.2018, tổng lũy kế khối lượng toàn dự án đã đạt 62%. Trong đó, gói thầu 1a đạt 54,5%, gói thầu 1b đạt 71%, gói thầu số 2 đạt 79% và gói thầu số 2 tổng lũy kế khối lượng đạt 41%. Đặc biệt, đối với gói thầu số 3, nhà thầu đang sản xuất, mua sắm và chế tạo một số hạng mục (Cột/dầm OCS, bộ phận của Đầu máy toa xe, tà vẹt...); Lắp đặt ray đạt 3,9 km (ray đôi) đối với đoạn trên cao... Dự kiến trong quý 1/2019 sẽ vận chuyển đoàn tàu đầu tiên về Việt Nam.

Đại diện BQLĐSĐT cho biết trong năm 2019, phấn đấu khối lượng toàn dự án đạt được khoảng 80%, trong đó có việc nhanh chóng thi công các hạng mục còn lại tại nhà ga Bến Thành, tái lập, hoàn trả lại mặt bằng đường Lê Lợi (đoạn rào chắn gần chợ Bến Thành) để giảm bớt áp lực giao thông cho thành phố.

Theo ông Dương Hữu Hòa, Giám đốc Tuyến đường sắt đô thị số 1 cho biết so với kế hoạch đề ra, khối lượng công trình đạt được của dự án chưa đạt (theo kế hoạch đạt 65%). Nguyên nhân do trong năm qua, dự án gặp rất nhiều khó khăn trong việc chờ Quốc hội thông qua tổng mức đầu tư, chậm giải ngân dẫn đến chậm thanh toán cho nhà thầu, sự phối hợp giữa Ban Quản lý và các Sở, ngành liên quan chưa sát sao và các yếu tố chủ quan từ yếu tố nội lực của nhà thầu và chủ đầu tư...

Đi vào chi tiết, đại diện nhà thầu gói CP1a cho biết do chủ đầu tư chậm trễ thanh toán, việc thi công nhà ga Bến Thành đã trễ 6 - 7 tháng so với kế hoạch. Phía nhà thầu vẫn cố gắng tiếp tục duy trì công tác thi công trên công trường nhưng nếu tình trạng chậm trễ không được nhanh chóng khắc phục, gói thầu này không thể hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo tiến độ chung của dự án là "về đích" năm 2020.

Tương tự, nhà thầu các gói thầu còn lại cũng đồng loạt "than" gặp nhiều khó khăn do thiếu vốn, đồng thời việc các đơn vị có thẩm quyền chậm phê duyệt thiết kế, phê duyệt vật tư... khiến tiến độ các gói thầu phải kéo dài hơn so với dự kiến.

Trả lời vấn đề này, ông Nguyễn Văn Tám, Phó giám đốc Sở GTVT TP.HCM thừa nhận công tác thẩm định, phê duyệt hồ sơ thiết kế một số hạng mục chậm trễ, chưa đạt yêu cầu do chất lượng hồ sơ chưa đảm bảo, sự phối hợp giữa các đơn vị liên quan chưa tốt. Bên cạnh đó, Sở GTVT không phải đơn vị duy nhất phê duyệt, có nhiều hạng mục phải lấy ý kiến các Sở khác như Sở Xây dựng, Sở Công thương dẫn đến thời gian chờ đợi kéo dài.

"Để khắc phục tình trạng này, yêu cầu các nhà thầu chuẩn bị hồ sơ thật kỹ, phân chia rõ ràng trước khi trình thẩm định. Ban Quản lý nên chủ động trong việc trình thẩm định, những hạng mục cần lấy ý kiến các Sở, ngành khác có thể lấy trực tiếp, không cần thông qua Sở GTVT để giảm tối đa thời gian lấy ý kiến qua lại" - ông Tám nói.

Ghi nhận những khó khăn từ các nhà thầu, ông Bùi Xuân Cường, Giám đốc BQLĐSĐT khẳng định trong quý 1/2019, Ban sẽ tập trung thanh toán, giải ngân cho các khối lượng công trình đã nghiệm thu, nhanh chóng giải ngân cho các nhà thầu tiếp tục thi công. Dự kiến cuối tháng 2 này, BQLĐSĐT sẽ có thêm nguồn vốn đối ứng từ phía Thành phố để thanh toán cho nhà thầu.

"Qua Tết Nguyên đán, thành phố sẽ tăng tốc, thay đổi cách làm, tháo gỡ từng khó khăn cho các nhà thầu cả trong công tác thi công và vấn đề giải ngân vốn. Từ chủ đầu tư, nhà thầu và Ban cũng như các Sở, ngành liên quan cần phối hợp chặt chẽ, lấy lại niềm tin, dồn lực cùng nhau đảm bảo tiến độ dự án, để đến cuối năm 2020, tuyến metro đầu tiên của TP.HCM cũng như khu vực phía Nam có thể chính thức chạy tàu" - ông Cường nhấn mạnh.