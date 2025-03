Tuổi trẻ Agribank: Hành trình của những câu chuyện đẹp về sự cống hiến

Hành trình của tuổi trẻ Agribank là những câu chuyện đẹp về sự cống hiến, về khát vọng vươn lên, về sức trẻ góp phần xây dựng đất nước và khẳng định thương hiệu Agribank.

Dấn thân bảo vệ Tổ quốc và tình nguyện vì cộng đồng

Năm 2024 đặc biệt ghi dấu ấn đậm nét của tuổi trẻ Agribank với tinh thần xung kích, sáng tạo, tình nguyện.

Điểm sáng nổi bật trong năm chính là chuỗi các hoạt động thiện nguyện sâu rộng, thể hiện tinh thần tương thân tương ái và trách nhiệm xã hội của tuổi trẻ Agribank trong đồng hành cùng đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão Yagi. Những ngày tháng 9 vừa qua, các tỉnh miền Bắc đã trải qua trận bão lũ lịch sử, gây thiệt hại nghiêm trọng về người, tài sản... Trong đau thương, mất mát, tình đoàn kết, tương thân tương ái được phát huy và lan tỏa như một mạch ngầm xuyên suốt tạo nên sức mạnh lớn lao giúp đồng bào vùng thiên tai vượt lên mọi khó khăn. Các đội thanh niên tình nguyện xung kích tại chỗ của Agribank đã nhanh chóng hỗ trợ người dân dọn dẹp vệ sinh đường sá, nhà cửa, phòng chống dịch bệnh; khắc phục hư hỏng trang thiết bị, máy móc phục vụ tại cơ quan, đơn vị; tham gia vận chuyển lương thực, thực phẩm hỗ trợ người dân những vùng đi lại khó khăn… Những chuyến xe chở đầy ắp hàng hóa, mang theo tình cảm của hàng vạn cán bộ đoàn viên thanh niên Agribank đã không quản ngày đêm vượt núi, băng đèo đến với đồng bào vùng lũ…

Những hành động nhỏ bé mà ý nghĩa đó góp phần khắc họa đậm nét hình ảnh đẹp của tuổi trẻ Agribank trong những thời điểm khó khăn của đất nước, đồng thời tiếp tục lan tỏa giá trị nhân ái, sẻ chia cùng cộng đồng trong toàn hệ thống. Ghi nhận những đóng góp của phong trào thanh niên tình nguyện mang lại cho cộng đồng và tiêu biểu, Đoàn Thanh niên Agribank đã vinh dự được Trung ương Đoàn vinh danh top 10 tập thể có thành tích nổi bật tại Giải thưởng tình nguyện quốc gia 2024.

Tiên phong chuyển đổi số

Phong trào cách mạng "Tuổi trẻ sáng tạo" vẫn luôn là một trong những thế mạnh của Đoàn Thanh niên Agribank. Và phép cộng "Năm chuyển đổi số 2023" với "Năm thanh niên tình nguyện 2024" đã thổi bùng ngọn lửa nhiệt huyết, khí thế xung kích tình nguyện của tuổi trẻ Agribank, lan tỏa rộng rãi, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia, tạo ra những kết quả tốt đẹp mà ở đó thể hiện rõ nhiệt huyết, sáng tạo của tuổi trẻ và tính tương thích của hoạt động Đoàn với xu thế phát triển của đất nước.

Toàn đoàn đăng ký hơn 1000 đề tài sáng kiến, ý tưởng sáng tạo, trong đó 02 sản phẩm công trình sáng tạo của Đoàn thanh niên Agribank được Đoàn khối DNTW ghi nhận và tuyên dương về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ, góp phần nâng cao năng suất hoạt động kinh doanh tại Agribank.

Dấu ấn chuyển đổi số của Đoàn được thể hiện sinh động qua mô hình Tổ công nghệ số, "đi từng ngõ, gõ từng nhà, hướng dẫn từng người" để hỗ trợ khách hàng "xác thực bằng sinh trắc học", mở tài khoản, mở thẻ thanh toán và cài đặt sử dụng ứng dụng ngân hàng điện tử Agribank Plus; tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn về thanh toán không dùng tiền mặt, kỹ năng sử dụng dịch vụ ngân hàng an toàn; nâng cao nhận thức của khách hàng trước rủi ro an ninh mạng, hoạt động lừa đảo trên không gian mạng. Trong năm 2024, Đoàn viên thanh niên Agribank trên toàn hệ thống cùng với các cấp đã giúp được hàng nghìn khách hàng thoát khỏi các vụ lừa đảo công nghệ cao, bảo vệ được tài sản trị giá hàng chục tỷ đồng trong tài khoản của khách hàng.

Hành trình nỗ lực và phấn đấu của tuổi trẻ Agribank đã tạo nguồn cảm hứng và động lực mạnh mẽ, trở thành phong trào rộng lớn ngoài xã hội, có sức lan tỏa và lay động đối với cộng đồng. Năm 2024 đánh dấu một chặng đường đầy tự hào của Đoàn Thanh niên Agribank với nhiều thành tích nổi bật trên nhiều lĩnh vực, hoàn thành xuất sắc và vượt chỉ tiêu Đoàn Khối giao. Đoàn Thanh niên Agribank đã vinh dự được nhận Bằng khen của Trung ương Đoàn; Cờ thi đua của Đoàn Khối DNTW dành cho Đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2024. Cùng với đó, 4 Bí thư Đoàn cơ sở được Trung ương Đoàn tặng bằng khen; 18 cơ sở Đoàn trực thuộc, 15 cán bộ Đoàn được nhận bằng khen Đoàn Khối.

Dấu ấn từ phong trào thi đua "Thanh niên học tập theo Bác"

Năm 2024, đánh dấu chặng đường 93 năm lịch sử vẻ vang của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và thế hệ trẻ Việt Nam, là năm thứ 2 triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ 12, Nghị quyết Đại hội Đoàn Thanh niên Agribank nhiệm kỳ IV và là năm "bản lề" quan trọng hướng tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Agribank lần thứ 11, nhiệm kỳ 2025-2030. Chủ đề "Năm Thanh niên tình nguyện" được coi như là kim chỉ nam cho mọi hoạt động của Đoàn Thanh niên Agribank. Lời hiệu triệu này đã khơi dậy tinh thần xung kích, trách nhiệm xã hội, đóng góp vào sự phát triển bền vững của Agribank. Khắc ghi lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, "đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên", trong bất kỳ giai đoạn lịch sử nào, lớp lớp thế hệ thanh niên Agribank luôn nỗ lực không ngừng phấn đấu, rèn luyện và cống hiến, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ chính trị được giao.

Nhiều phong trào, hoạt động được các cơ sở đoàn triển khai mạnh mẽ, góp phần xây dựng và lan tỏa hình ảnh thương hiệu Agribank ẢNH: MJ

Năm 2024 đã chứng kiến sự phát triển toàn diện của thế hệ trẻ Agribank trên mọi mặt công tác. Đoàn Thanh niên Agribank đã vinh dự được Đảng ủy, lãnh đạo Agribank tin tưởng, giao nhiều nhiệm vụ quan trọng và đã đồng tâm hiệp lực, hoàn thành xuất sắc nhiều nhiệm vụ được giao. Với 182 cơ sở Đoàn trực thuộc (gồm 142 Đoàn cơ sở và 40 Chi đoàn cơ sở trực thuộc), gần 15.000 đoàn viên, thanh niên trên toàn hệ thống, mô hình Đoàn Thanh niên Agribank tương đương cấp huyện, trực thuộc Đoàn khối Doanh nghiệp Trung ương (DNTW), là lực lượng tiên phong, xung kích, đội dự bị tin cậy của Đảng, góp phần vào sự phát triển chung của toàn hệ thống Agribank.

Để vận hành công tác Đoàn và phong trào thanh niên thực chất và có chiều sâu, gắn bó chặt chẽ với đoàn viên thanh niên toàn hệ thống, ngày 26.12.2023, Ban Thường vụ Đảng ủy Agribank đã thành lập Cơ quan Đoàn Thanh niên Agribank, tham mưu giúp việc cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên trong việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác đoàn và phong trào thanh niên tại Agribank. Theo đó, Ban Thường vụ Đoàn Agribank ban hành trên 500 văn bản, hướng dẫn của Trung ương Đoàn, Đoàn Khối DNTW và Đảng ủy Agribank tới các cơ sở Đoàn trực thuộc; Tổ chức kiểm tra, giám sát đối với 8 Đoàn cơ sở, 74 Chi đoàn nhằm nâng cao chất lượng hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh niên tại cơ sở. Đoàn Thanh niên tổ chức thành công đại hội 100% chi đoàn trực thuộc, đảm bảo đúng tiến độ đề ra, kịp thời kiện toàn bộ máy cán bộ đoàn chủ chốt của toàn ngành.

Điểm nhấn quan trọng chính là việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng dành cho công tác phát triển thanh niên lồng ghép hoạt động cụ thể gắn với phong trào hành động cách mạng. Lấy mục tiêu gắn công tác Đoàn với chuyên môn, Đoàn Thanh niên Agribank phát động nhiều phong trào thi đua "Thanh niên làm theo lời Bác", khơi dậy tinh thần thi đua, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Nhiều mô hình hay, thiết thực, hiệu quả xuất hiện, có giá trị được đưa vào sử dụng. Nhiều tấm gương người tốt, việc tốt, gương điển hình tiên tiến như "Thanh niên tài năng Agribank"; "Bí thư Đoàn thanh niên giỏi"… trở thành hạt nhân, động lực thúc đẩy phong trào thi đua phát triển.

Xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng hàng đầu, Đoàn Thanh niên Agribank đã lãnh đạo, chỉ đạo việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh một cách nghiêm túc, bài bản, chất lượng và hiệu quả.