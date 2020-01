Doanh nghiệp bất động sản 'khóc ròng' vì trùng trên với công ty lừa đảo

Công an tỉnh Long An vừa ra thông báo truy tìm 4 lãnh đạo của Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Bất động sản Hưng Thịnh để điều tra về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Ngay sau đó, Tập đoàn Hưng Thịnh (quận 3, TP.HCM) đã có thông tin chính thức về tình trạng “nhái” tên thương hiệu này gây ảnh hưởng lớn đến uy tín của Tập đoàn.

Theo đó, vào ngày 15.1, trên một số trang báo điện tử đăng tải thông tin vụ việc Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Long An thông báo truy tìm đối tượng là lãnh đạo, đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Bất động sản Hưng Thịnh (Công ty Hưng Thịnh Long An) để điều tra, xác minh tố giác tội phạm về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tiền góp vốn/thanh toán của nhà đầu tư tại dự án Khu dân cư Hưng Thịnh Cát Tường (địa chỉ: xã Đức Lập Thượng, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) do chính Công ty Hưng Thịnh Long An làm chủ đầu tư.