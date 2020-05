Doanh nghiệp giày dép Việt Nam giao thương trực tuyến với đối tác Mỹ

Mỹ là thị trường nhập khẩu sản phẩm giày dép nhiều nhất của VN với kim ngạch cả năm 2019 đạt 6,65 tỉ USD, tăng 14,2% so với năm 2018. Riêng trong quý 1/2020, Mỹ cũng dẫn đầu nhập khẩu sản phẩm này từ VN với trị giá 1,56 tỉ USD, tăng 10% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên do diễn biến phức tạp của dịch Covid -19, nhiều DN xuất khẩu của VN cho biết các hợp đồng của quý 2 và quý 3/2020 chưa thể chốt được do thị trường tiêu thụ giày dép tại Mỹ trên đà suy giảm. Thậm chí nhiều đối tác còn đột ngột dừng đơn hàng khiến DN trở tay không kịp. Do đó các DN kỳ vọng thông qua hội nghị giao thương này, hai bên sẽ hiểu rõ hơn về nhu cầu, năng lực của nhau để tiến tới có những thỏa thuận hợp tác sau khi dịch Covid-19 kết thúc.