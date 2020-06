Doanh nghiệp làm sai, dân lãnh đủ

Đó là tình cảnh của hàng trăm khách hàng mua đất tại dự án Tân An Huy (xã Phước Kiển, H.Nhà Bè, TP.HCM) do Công ty Tân An Huy làm chủ đầu tư (CĐT). Dự án với hơn 310 nền đất đã triển khai khoảng 20 năm nhưng đến nay hạ tầng vẫn chưa xong. Trong số này chỉ có khoảng hơn 10 khách hàng được xây nhà nhưng không được hoàn công, cấp sổ đỏ; một số ít được bàn giao nền đất nhưng không được xây nhà và số còn lại “đau khổ” hơn khi chỉ được giao nền đất... trên giấy do đất trên thực tế chưa hoàn tất giải phóng mặt bằng. Thậm chí nhiều trường hợp góp vốn vào dự án bằng đất nông nghiệp nhưng đến nay chưa được giao nền như ký kết trong hợp đồng.