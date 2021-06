Doanh nghiệp nội soán ngôi thị trường bán lẻ

Ngược lại, các thương hiệu nội âm thầm mở rộng và bành trướng nhanh chóng để đến nay hầu như chiếm lĩnh hoàn toàn trong mảng phân phối hiện đại. Đó là Vincom Retail của Tập đoàn Vingroup đang sở hữu hơn 80 TTTM trên toàn quốc dường như không có “đối thủ” trong phân khúc này. Hay chuỗi bán lẻ Vinmart và Vinmart+ với hơn 2.500 điểm bán và đang tăng tốc với những cú bắt tay liên kết của The CrownX, đơn vị vận hành chuỗi bán lẻ Vinmart và Vinmart+, trực thuộc Tập đoàn Masan với hàng loạt đối tác lớn. Mới nhất từ tháng 4 đến nay, Tập đoàn SK (Hàn Quốc) đã rót 410 triệu USD vào The CrownX; nhóm nhà đầu tư do Tập đoàn Alibaba cùng Baring Private Equity Asia (BPEA) rót 400 triệu USD vào The CrownX. Không chỉ đẩy mạnh hệ thống cửa hàng trực tiếp, việc bắt tay với Alibaba sẽ giúp mảng bán lẻ này dễ dàng tiếp cận 20 triệu người dùng trên Lazada, trang thương mại điện tử có thị phần đáng kể tại Việt Nam và khu vực Đông Nam Á. Đến cuối tháng 5, Masan tiếp tục công bố đầu tư vào Phúc Long để cùng tăng sức mạnh thương hiệu Việt, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng