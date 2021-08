Doanh nghiệp ‘rối như canh hẹ’ với giấy đi đường

“Dài cổ” chờ giấy đi đường

Đến 14 giờ chiều 24.8, tức gần 2 ngày sau khi TP.HCM siết giãn cách toàn xã hội, một số doanh nghiệp làm dịch vụ logistics, doanh nghiệp xuất nhập khẩu cho biết vẫn chưa có giấy phép đi đường cho nhân viên. Vì thế, hàng nhập về nhưng nhân viên không tới được cảng để mở tờ khai nhận được. Tương tự, hàng sản xuất xong cũng không chở xuống cảng được để xuất đi cho khách dù trước đó, công ty đã xin chậm giao hàng cho đối tác nước ngoài do quy định sản xuất “3 tại chỗ” rồi.

Đại diện Công ty giao nhận vận tải T.A.M (Q.Bình Thạnh) cho hay, công ty đăng ký qua email theo hướng dẫn của Sở Công thương xin cấp giấy phép đi đường cho 2 nhân viên làm thủ tục hải quan tại cảng từ chiều chủ nhật (22.8). Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa nhận được hồi âm từ Sở Công thương. Tương tự, Công ty logistics G.A (Q.Gò Vấp) cũng cho biết vẫn chưa nhận được email hồi âm cấp giấy đi đường cho nhân viên từ Sở Công thương mặc dù theo quy định, việc xét duyệt và cấp cho nhân viên quy định do Sở đưa ra là sau 4 tiếng động hồ. Hiện nhân viên, khách hàng, hàng hóa… vẫn đang “chờ Sở đến dài cổ”.

Trong khi đó, khách hàng thì hối thúc liên tục. Đại diện Công ty T.A.M nói: “Lúc này như ngồi trên lửa. Ngay ngày 22.8, công ty chỉ tập trung khai báo và email gửi Sở để xin cấp giấy đi đường cho nhân viên giao nhận. Hy vọng ngày sáng thứ hai (23.8) có thể nhận được giấy, mang lên Sở để đóng đấu là sử dụng được. Nhưng 2 ngày trôi qua rồi, mà “đợi hồi âm chưa thấy””.

May mắn hơn, lúc 12 giờ 14 phút hôm nay (24.8), đại diện Công ty Vận tải X.Đ.D (Q.1) khoe sau khi nhắn tin trao đổi với bạn phụ trách bên Sở Công thương, đã nhận được file giấy đi đường từ Sở cấp cho 2 nhân viên của công ty. Thế nhưng, đến 14 giờ 16 phút chiều nay, vị này thông tin đầy thất vọng: “Đã lên đến Sở Công thương, nhưng Sở nói không cấp nữa, chờ mẫu của bên công an theo Công văn 2850 do UBND TP.HCM mới cấp tối qua (23.8). Như vậy, mọi thứ quay lại từ đầu”.

Cấp gần xong, phút cuối làm lại từ đầu

Trước đó, theo quy định của Sở Công thương, mỗi công ty logistics chỉ được cấp 2 giấy đi đường cho 2 nhân viên. Trưa 24.8, một lãnh đạo Sở Công thương TP.HCM cho hay, nếu doanh nghiệp sản xuất mà có nhân viên thực hiện các công việc liên quan xuất nhập khẩu như như đi giao hợp đồng, mở L/C, đi làm thủ tục hải quan... thì các quận huyện vẫn cấp giấy đi đường. Sở Công thương chỉ cấp cho các doanh nghiệp chuyên làm thủ tục xuất nhập khẩu mà thôi. Một cán bộ của Sở Công thương cũng nói đùa, nếu tất cả doanh nghiệp lên hết Sở Công thương để chờ cấp phép thì với tầm 20.000 người, nếu thực hiện giãn cách 2 m, phải xếp hàng dài 40 km mới đủ.

Cũng ngay trong chiều 24.8, Sở Công thương có công văn 3996 về phân công cấp giấy đi đường cho doanh nghiệp sản xuất từ ngày 23.8 - 6.9 trên địa bàn TP.HCM, gửi đến UBND các quận huyện và TP.Thủ Đức. Cụ thể, Sở Công thương có ý kiến các doanh nghiệp sản xuất vừa cung ứng hàng nội địa, trực tiếp nhập khẩu cần giấy đi đường cho nhân viên để làm thủ tục xuất nhập khẩu… thuộc nhóm “nhân viên các ngành phục vụ sản xuất” nêu tại mục 12 trong công văn 2800 của UBND TP.HCM. Do đó, nhằm hỗ trợ doanh nghiệp duy trì sản xuất, đặc biệt các doanh nghiệp đang theo phương thức “3 tại chỗ” và “1 cung đường - 2 điểm đến” góp phần hạn chế di chuyển, đảm bảo an toàn phòng chống dịch, Sở Công thương đề nghị UBND các quận huyện và TP.Thủ Đức xem xét cấp giấy đi đường cho người lao động tại các doanh nghiệp sản xuất, kể cả doanh nghiệp thương mại cung cấp nguyên vật liệu, phụ liệu phục vụ sản xuất trên địa bàn. Còn Sở Công thương chỉ cấp giấy đi đường cho nhân viên các doanh nghiệp chuyên cung cấp các dịch vụ xuất nhập khẩu hàng hóa (logistics).

Trao đổi với Thanh Niên, ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó giám đốc Sở Công thương cho hay, các quy định thay đổi liên tục, giấy phép đi đường của các doanh nghiệp đã nhập dữ liệu gần xong, nay tạm ngưng chờ mẫu mới. Ngày mai mới có mẫu phôi giấy đi đường mới từ Công an, mẫu cũ của Sở Công thương cấp sẽ không có giá trị nữa. Hiện tại Sở đang làm việc theo phương án “3 tại chỗ” rất ít nhân sự, phải chạy đua để chuẩn bị in mẫu mới kịp cấp cho doanh nghiệp. Theo công văn 3996 Sở vừa ban hành lúc trưa nay (24.8), UBND các quận huyện vẫn phải nhận phôi mẫu giấy đi đường từ Công an cấp để cấp cho doanh nghiệp.