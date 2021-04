Advenza Roadshow - cho hành trình trọn vẹn

Năm 1976: Công ty Công nghiệp Cao su Miền Nam (Casumina) được thành lập. 1997: Công ty liên doanh với đối tác Yokohama và Mitsubishi (Nhật Bản) sản xuất săm lốp ôtô và xe máy. Năm 2005, Casumina ký kết hợp đồng hợp tác sản xuất lốp xe tải nhẹ với Công ty Continental Đức (tập đoàn đứng thứ 4 thế giới về sản xuất săm lốp xe các lọai). Năm 2006, Công ty CP Công nghiệp Cao su Miền Nam với tên gọi Casumina đã đi vào hoạt động theo mô hình công ty cổ phần với vốn điều lệ ban đầu 90 tỉ đồng. Năm 2014, Casumina khánh thành nhà máy sản xuất lốp xe Radial toàn thép với công suất 1 triệu lốp xe/năm. Năm 2016-2017: Đưa vào vận hành dây chuyền sản xuất lốp radial bán thép với công suất 500.000 chiếc/năm. Chuyển giao công nghệ & cung cấp lốp PCR gia công cho đối tác TireCo Inc., một trong những doanh nghiệp kinh doanh lốp xe lớn nhất ở Bắc Mỹ. Đưa vào vận hành dây chuyền sản xuất lốp radial bán thép với công suất 700.000 chiếc/năm. Năm 2020, Casumina với quy mô 5 nhà máy đã tăng vốn điều lệ lên 1.036 tỉ đồng, doanh thu thuần đạt trên 4.822 tỉ đồng - tăng 10% so với 2019, giá trị xuất khẩu đạt gần 1.940 tỉ đồng - tăng 12% so với 2019. Lốp PCR đạt công suất 1,2 triệu lốp/năm; lốp TBR đạt công suất 350.000 lốp/năm.