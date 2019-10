BEST Inc. chính thức ra mắt tại thị trường Việt Nam

BEST Inc. (NYSE: BEST) là đơn vị cung cấp các giải pháp thông minh, tích hợp dịch vụ logistics và chuỗi cung ứng. Với nền tảng công nghệ thông tin và mạng lưới rộng khắp, BEST mang đến giải pháp tích hợp về dịch vụ logistics và các dịch vụ giá trị gia tăng khác, bao gồm dịch vụ chuyển phát nhanh, dịch vụ vận tải, dịch vụ quản lý chuỗi cung ứng, nền tảng ứng dụng di động kết nối khách hàng với đơn vị vận tải, vận tải quốc tế và dịch vụ tài chính. BEST Inc. hứa hẹn hỗ trợ toàn trình cho các đối tác, khách hàng của mình từ việc làm chủ công nghệ, phát triển thị trường, quản lý và đầu tư từ đội ngũ chuyên gia dày dặn kinh nghiệm và tâm huyết với sứ mệnh: “Trao quyền làm chủ - Làm giàu cuộc sống”.