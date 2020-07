Điều gì giúp Chubb Life VN đạt danh hiệu ‘Nơi làm việc tốt nhất châu Á 2020’?

Mở rộng cơ hội thăng tiến

Khi đi làm, bất cứ ai cũng đều mong muốn có cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp với thu nhập ngày càng tăng. Ngoài năng lực và nỗ lực của bản thân, một trong những yếu tố quan trọng được cho là quyết định mức độ thăng tiến của mỗi người, chính là chính sách nhân sự của doanh nghiệp. Theo chia sẻ của người đứng đầu Chubb Life Việt Nam, chiến lược đào tạo con người, giữ gìn con người và đào tạo thế hệ tiếp nối đã được triển khai ngay từ ngày đầu thành lập. Tại doanh nghiệp bảo hiểm này, cơ hội được mở ra cho tất cả mọi người.

Sau chặng đường hơn 15 năm phát triển, nhiều nhân sự gia nhập Chubb Life Việt Nam từ lúc mới ra trường, hay bắt đầu chỉ là vị trí đại diện kinh doanh, giờ đã trở thành những thành viên chủ chốt trong ban điều hành và phát triển kinh doanh của công ty. Với chiến lược “trẻ hóa” của công ty, nhiều cơ hội thăng tiến càng rộng mở cho thế hệ trẻ, cùng những người “trẻ” trong tư duy, “trẻ” trong suy nghĩ để đưa ra những sáng kiến cùng công ty đón đầu những cơ hội mới trong thời đại số.

Đầu tư vào không gian làm việc

Không chỉ chú trọng thu hút và giữ chân nhân tài bằng những chính sách tưởng thưởng hay cơ hội thăng tiến, nhiều doanh nghiệp còn nâng cao trải nghiệm của người lao động tại không gian làm việc, nơi họ dành 8 tiếng quý giá ở đó mỗi ngày. Nắm bắt được tâm lý này, Chubb Life Việt Nam đã và đang đầu tư vào làm mới lại “không gian doanh nghiệp”, tạo môi trường làm việc hiện đại, cởi mở và trẻ trung cho toàn bộ nhân viên.

Không gian làm việc hiện đại, khơi gợi cảm hứng làm việc sáng tạo của Chubb Life Việt Nam tại Văn phòng kinh doanh tại Hà Nội

Không chỉ đầu tư cơ sở vật chất hiện đại tại văn phòng trụ sở chính, các văn phòng kinh doanh của doanh nghiệp bảo hiểm này cũng đang dần được “thay áo” theo hướng số hóa hiện đại, không gian mở, tạo cảm hứng làm việc sáng tạo cho nhân viên và nâng cao trải nghiệm cho khách hàng khi giao dịch tại Chubb Life Việt Nam.

Chế độ tưởng thưởng xứng đáng

Con số về thu nhập chính là sự phản ánh giá trị và vị thế của người lao động. Đây cũng một trong những yếu tố thu hút nhân tài tại Chubb Life Việt Nam. Thực tế, hầu hết các nhân sự đồng hành với công ty sau một chặng đường dài đã đạt được ước mơ của mình về cả địa vị lẫn thu nhập, như lời hứa “Công ty phát triển, từng cá nhân cũng phát triển”.

Không chỉ được hưởng chế độ tưởng thưởng hấp dẫn, những chuyến du lịch tham quan thường niên tại các quốc gia Âu, Mỹ,… dành cho những cấp quản lý, đại diện kinh doanh xuất sắc của Chubb Life Việt Nam hằng năm cũng khiến không ít người mơ ước. Chưa kể các chương trình tập huấn, đào tạo nghiệp vụ trong và ngoài nước được tổ chức thường xuyên đã giúp mỗi cá nhân trong công ty ngày càng nâng cao năng lực bản thân, mở ra cơ hội tiến xa hơn trong sự nghiệp.

Phó tổng giám đốc Chubb Life Việt Nam - bà Mai Thị Thanh Vân nhận giải thưởng “Nơi làm việc tốt nhất châu Á năm 2020” từ Ban tổ chức

Những nỗ lực xây dựng nơi làm việc tốt nhất dành cho nhân viên Chubb Life Việt Nam đã mang về cho công ty này nhiều trái ngọt. Cụ thể, 3 năm liền Chubb Life Việt Nam được vinh danh trong Top các công ty có môi trường làm việc tốt nhất Việt Nam, và mới đây nhất, công ty có tên trong danh sách "Nơi làm việc tốt nhất châu Á năm 2020 - Best companies to work for in Asia 2020" do tạp chí uy tín HR Asia tổ chức khảo sát và bình chọn. Trong đó, kết quả khảo sát tại Chubb Life Việt Nam thông qua 3 yếu tố tác động trực tiếp đến mức độ hài lòng của nhân viên là Giá trị cốt lõi, Giá trị cá nhân và Giá trị tập thể đều đạt ở mức cao. Nếu những giải thưởng chính là sự ghi nhận và minh chứng cho những nỗ lực của công ty thì kết quả khảo sát về mức độ hài lòng của nhân viên chính là động lực để Chubb Life Việt Nam tiếp tục hướng đi đúng đắn của mình.