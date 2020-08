Hoa hậu Nhân ái Đỗ Lan ‘tái xuất’ với những màn đấu giá kinh điển

Chương trình livestream “Cảm ơn lực lượng trên tuyến đầu trong phòng, chống dịch Covid-19” số cuối cùng, diễn ra vào tối 29.8, lúc 19 giờ để gây quỹ phòng, chống dịch Covid-19, hướng về các tỉnh miền Trung như Đà Nẵng, Quảng Nam đang trong tâm dịch. Được biết, Hoa hậu Nhân ái Đỗ Lan của cuộc thi Hoa hậu Áo dài 2017 tại Australia vừa ủng hộ tiền mặt và đấu giá thành công các vật phẩm với tổng số tiền lên đến 450 triệu đồng. Được biết, toàn bộ số tiền quyên góp được nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng và Ban tổ chức dùng để ủng hộ cho tuyến đầu phòng chống dịch Covid-19, cụ thể là bổ sung máy thở và thiết bị y tế cho miền Trung.

Vật phẩm thứ nhất mà Hoa hậu Đỗ Lan với nhãn hiệu tivi - máy lạnh Akino đấu giá thành công là chiếc áo số 22 của tiền đạo Nguyễn Tiến Linh từng mặc thi đấu đoạt Huy chương vàng tại SEA Games 30, có chữ ký của các thành viên đội tuyển U22 Việt Nam và chiếc áo của cầu thủ Tấn Tài với số tiền là 180 triệu đồng.

Vật phẩm thứ hai mà Hoa hậu Đỗ Lan đấu giá thành công là nhờ sự hỗ trợ của Công ty Toshiba Việt Nam lĩnh vực máy lạnh. Đó là bộ áo dài "Rồng Việt" đầy kỷ niệm của Trương Thị May do NTK Đinh Văn Thơ thiết kế được diện tại Liên hoan phim Cannes với số tiền 220 triệu đồng. Bộ áo dài được thiết kế kỳ công với kỹ thuật thêu 3D đẹp mắt. Chỉ thêu được làm từ những sợ tơ và vàng 24k, 18k.

Chưa dừng lại ở đó, bản thân Hoa hậu Đỗ Lan còn trích ra thêm 50 triệu đồng trong kinh doanh của nhãn hàng máy lạnh, tivi Akino đóng góp thêm. Đúng như tiêu chí kinh doanh ban đầu đã được đề ra, một phần lợi nhuận từ việc kinh doanh mà thương hiệu Akino mang lại sẽ được sử dụng cho công tác cộng đồng.

Hoa hậu Nhân ái Đỗ Lan được nhiều người biết đến là một “nữ tướng” tài giỏi trong lĩnh vực kinh doanh. Đồng thời, nữ doanh nhân tài sắc này cũng phải khiến người khác nể phục với hành trình thiện nguyện không mệt mỏi. Mặc dù công việc kinh doanh hiện tại gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng chung từ đại dịch toàn cầu, thế nhưng chị vẫn âm thầm đóng góp cho cộng đồng như chung tay hướng về đồng bào vùng hạn, mặn ở đồng bằng sông Cửu Long, đóng góp nhiều máy bơm nước hỗ trợ người dân canh tác và cung cấp nước ngọt sinh hoạt, cũng như sẵn sàng đóng góp số tiền lớn để ủng hộ cho chiến dịch phòng chống dịch của quốc gia.

Chị Đỗ Lan chia sẻ, trong thời điểm này, chị là một doanh nhân nên cũng gặp phải không ít khó khăn về vấn đề công việc, kinh doanh. Tuy nhiên, bù lại chị có được sự tự do, bươn chải để mình vượt qua được khó khăn, thử thách. Còn với những “chiến binh áo trắng”, họ vừa phải lo lắng cho sức khỏe, vừa phải đối đầu với những nguy hiểm. “Những khó khăn của tôi không là gì so với những khó khăn mà các “chiến binh áo trắng” đang đương đầu. Vì thế tôi muốn gửi lời tri ân sâu sắc tới đội ngũ y, các sĩ, tình nguyện viên - những anh hùng đã xung phong tham gia tuyến đầu chống dịch, tôi rất tự hào về họ. Mong rằng, các anh em sẽ giữ vững tinh thần, đảm bảo sức khỏe và an toàn để giúp đất nước vượt qua đại dịch”, chị Đỗ Lan bày tỏ.