Doanh thu bán lẻ và dịch vụ năm 2020 đạt hơn 5 triệu tỉ đồng

Báo cáo từ Tổng cục Thống kê cho thấy năm 2020, dịch Covid-19 diễn biến phức tạp trên thế giới nhưng được kiểm soát tốt trong nước nên hoạt động thương mại và dịch vụ tiêu dùng vẫn đạt mức tăng cao trong những tháng cuối năm. Cụ thể, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng quý 4/2020 ước đạt hơn 1,38 triệu tỉ đồng, tăng 6,4% so với quý trước và tăng 8% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung cả năm 2020, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt hơn 5,059 triệu tỉ đồng, tăng 2,6% so với năm trước. Tuy nhiên nếu loại trừ yếu tố giá thì cả năm sẽ giảm 1,2% (năm 2019 tăng 9,5%).

Tổng cục Thống kê nhận định, khu vực dịch vụ trong năm 2020 đạt mức tăng thấp nhất của các năm 2011-2020. Đóng góp của một số ngành dịch vụ thị trường có tỷ trọng lớn vào tốc độ tăng tổng giá trị tăng thêm của năm 2020 như sau: Bán buôn và bán lẻ tăng 5,53% so với năm trước, đóng góp 0,61 điểm phần trăm; hoạt động tài chính , ngân hàng và bảo hiểm tăng 6,87%, đóng góp 0,46 điểm phần trăm; ngành vận tải, kho bãi giảm 1,88%, làm giảm 0,06 điểm phần trăm; ngành dịch vụ lưu trú và ăn uống giảm 14,68%, làm giảm 0,62 điểm phần trăm.

Ngoài ra, cả năm nay, vận tải hành khách đạt hơn 3,56 tỉ lượt khách vận chuyển, giảm 29,6% so với năm trước (năm 2019 tăng 11%). Đồng thời, vận tải hàng hóa đạt hơn 1,77 tỉ tấn hàng hóa vận chuyển, giảm 5,2% so với năm trước (năm 2019 tăng 9,7%).

Riêng đối với ngành viễn thông, doanh thu hoạt động quý 4/2020 ước tính đạt 102.800 tỉ đồng, giảm 1,3% so với cùng kỳ năm trước (nếu loại trừ yếu tố giá thì tăng 4,1%). Tính chung cả năm 2020, ước tính doanh thu hoạt động viễn thông đạt 381.000 tỉ đồng, giảm 0,6% so với năm trước (nếu loại trừ yếu tố giá thì tăng 4,1%).

Đặc biệt, lượng khách quốc tế đến nước ta trong tháng 12 ước tính đạt 16.300 lượt người, giảm 8,1% so với tháng trước và giảm 99% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung năm 2020, khách quốc tế đến nước ta ước tính đạt hơn 3,83 triệu lượt người, giảm 78,7% so với năm 2019.