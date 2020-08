Doanh thu bán lẻ hàng hóa và tiêu dùng giảm nhẹ sau 8 tháng

Cụ thể, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 3,225 triệu tỉ đồng. Trong đó, doanh thu bán lẻ hàng hóa đạt hơn 2,553 triệu đồng, tăng 4% so với cùng kỳ năm trước.

Doanh thu bán lẻ tại một số địa phương vẫn tăng so với cùng kỳ năm trước như Hải Phòng tăng 11%; Hà Nội tăng 9,8%; Đồng Nai tăng 9,4%; TP.HCM tăng 8,3%; Bình Định tăng 5,9%... Riêng doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống giảm đến 16,4% so với cùng kỳ năm trước với ước đạt 322.500 tỉ đồng.

Doanh thu du lịch lữ hành ước đạt 13.100 tỉ đồng, giảm 54,4% so với cùng kỳ năm trước do dịch Covid-19 làm cho các chính sách kích cầu du lịch nội địa không thể thực hiện, nhiều khách du lịch hủy tour và nhiều sự kiện lễ hội văn hóa hủy bỏ, một số địa điểm tham quan phải đóng cửa trở lại. Còn lại doanh thu dịch vụ khác ước đạt 335.900 tỉ đồng sau 8 tháng, giảm 5,7% so với cùng kỳ năm 2019.