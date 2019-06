Đón cơ hội địa ốc với Dĩ An

Sáng giá về triển vọng kinh tế

Nếu nói về vị trí, Dĩ An được xem là khu vực vùng ven TP.HCM có lợi thế vượt trội nhất khi nằm kề bên khu Đông TP.HCM, nơi mà thị trường địa ốc có tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ, bức phá trong thời gian tới, khi được quy hoạch và xây dựng thành khu đô thị tri thức sáng tạo.

Nhận thấy được lợi thế vượt trội, Bình Dương đã và đang triển khai nhiều công trình giao thông vận tải trọng yếu, huyết mạch phục vụ cho hoạt động sản xuất của tỉnh nói riêng và toàn khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam nói chung, đơn cử như tuyến đường Mỹ Phước - Tân Vạn. Phía TP.HCM cũng vậy, nhiều tuyến giao thông quan trọng như đường Phạm Văn Đồng, Quốc lộ 1K, Xa lộ Hà Nội… kết nối giữa TP.HCM và Dĩ An đã và đang thực hiện, nâng cấp nhằm tạo điều kiện thuận lợi phát triển khu vực phía Đông thành phố. Hai địa phương còn triển khai các dự án sử dụng đất của nhau như khu Đại học Quốc gia TP.HCM vốn được quy hoạch và xây dựng trên địa phận quận Thủ Đức (TP.HCM) và Dĩ An cùng với việc phát triển tuyến Metro trên cao.

Với vị trí ấy, Dĩ An đóng vai trò là cửa ngõ kết nối cho một khu vực rộng lớn giữa Bình Dương, các tỉnh Đông Nam Bộ và Tây nguyên với TP.HCM. Đặc biệt hơn, Dĩ An còn là một phần của hệ thống hạ tầng logistics xuất nhập khẩu độc đạo cho hàng hóa tiến ra thị trường trong nước và quốc tế thông qua kết nối vào cảng biển nước sâu Cái Mép Thị Vải (Bà Rịa-Vũng Tàu) và trong tương lai là sân bay quốc tế Long Thành.

Địa chỉ an cư mới

Trong định hướng kết nối giữa các địa phương gần nhau để phát triển kinh tế, hạ tầng sẽ ngày càng tốt hơn đây là yếu tố thúc đẩy thị trường địa ốc phát triển. Hiện nay, tại Dĩ An đã có một số doanh nghiệp địa ốc tiên phong phát triển loạt khu căn hộ và được đón nhận nồng nhiệt. Điển hình như Công ty CP Địa ốc Bcons, đang triển khai xây dựng hai dự án ngay khu vực Dĩ An đối diện khu du lịch Suối Tiên (Q.9, TP.HCM). Đến đầu tháng 6.2019, dự án Bcons Suối Tiên đã được xây dựng đến tầng 3, sau 3 tháng ký hợp đồng mua bán căn hộ. Tổng số lượng căn hộ Bcons Suối Tiên và Bcons Miền Đông cung cấp cho thị trường hơn 1.400 căn hộ.

Công trường Bcons Suối Tiên tọa lạc đối diện Suối Tiên tấp nập Giao thông tiện lợi không chỉ hỗ trợ đắc lực cho hoạt động sản xuất kinh doanh mà ngay cả vấn đề an cư cũng được giải quyết. Thực tế, đã có không ít người chọn sống tại Dĩ An và đi làm ở TP.HCM. Như trường hợp của anh Phạm Văn Hanh, hiện đang công tác tại Công ty phát triển Điện có trụ sở tại Q.1 chia sẻ: "Đường xá đi từ Dĩ An vào TP.HCM rất thuận lợi, đường rộng, kết nối thông suốt nên đi chuyển giữa nhà và nơi làm việc không mất nhiều thời gian. Không chỉ vợ chồng tôi làm tại TP.HCM mà con trai cũng đang theo học trường phổ thông tại đây".

Một yếu tố tác động đến sự lựa chọn Dĩ An để sinh sống của nhiều gia đình chính là giá nhà đất vẫn còn thấp hơn so với TP.HCM. Không gian thoáng mát, rộng rãi; tiện ích phong phú đáp ứng tốt mọi nhu cầu cuộc sống hằng ngày. Đây là điều thực tế, minh chứng cho điều này, có thể dẫn ngay ví dụ các căn hộ của Công ty CP Địa ốc Bcons đã đưa ra thị trường cuối năm 2018 và đầu năm 2019, quy hoạch đầy đủ tiện ích vui chơi, giải trí, nằm ngay khu dân sư sầm uất; các căn hộ 2 phòng ngủ cũng chỉ có giá tầm 1,1 tỉ đồng. Mức giá này, giờ đây, không thể nào tìm mua được căn hộ ở TP.HCM, nhưng ở Dĩ An đã có thể sở hữu không gian an cư tươm tất.

Dự án căn hộ Bcons có vị trí đắc giá Tới đây, đô thị ngày càng mở rộng để đáp ứng cho sự phát triển kinh tế giữa các địa phương trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, điều kiện sống càng được cải thiện theo hướng chất lượng, tiện nghi. Thêm vào đó, giá nhà đất tại TP.HCM đã tăng quá nhanh và đang ở mức quá cao vượt xa tầm với của rất nhiều người, thế nên việc tiến ra các khu vực vùng ven thành phố có hạ tầng xã hội, giao thông hoàn chỉnh, kết nối và giá nhà đất còn thấp như Dĩ An sẽ là lựa chọn của mọi người khi mua nhà.

Các chuyên gia dự báo rằng, thị trường bất động sản Dĩ An tới đây sẽ sôi động khi các doanh nghiệp đón đầu cơ hội phát triển sắp tung ra các sản phẩm nhà ở phục vụ thị trường. Được biết, ngoài hai dự án Bcons Suối Tiên và Bcons Miền Đông, Công ty CP Địa ốc Bcons cũng đang có kế hoạch đầu tư triển khai thêm các dự án khu căn hộ mới tại Dĩ An trong thời gian tới.