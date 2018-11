Dồn dập hack thông tin khách hàng

Cần mã hóa các dữ liệu khách hàng Xu hướng thương mại điện tử hiện nay ngày càng phát triển và đi kèm theo là hình thức thanh toán trực tuyến cũng phát triển nhanh hơn. Hiện quy định giám sát, kiểm soát dữ liệu thông tin khách hàng tại các DN đã có nhưng chỉ có NH, công ty thanh toán là áp dụng chuẩn mã hóa dữ liệu khách hàng. Còn các DN nói chung chưa có quy định cụ thể về việc này, đặc biệt thẻ NH. Theo các chuyên gia, việc kiểm soát dữ liệu thông tin tại các DN hiện nay là bài toán phức tạp, chưa được các DN đầu tư dù chi phí chỉ chiếm từ 5 - 10% trong tổng chi phí đầu tư công nghệ thông tin. Lý do là DN chưa định vị mức độ về bảo mật dữ liệu thông tin khách hàng. Vì vậy khi thực hiện thanh toán, khách hàng chỉ có thể dựa vào kinh nghiệm, kiến thức để nhận biết được trang đó an toàn hay không. Đó là nguyên nhân xuất hiện những trang web lừa đảo với các chiêu trò tinh vi vẫn khiến nhiều người bị sụp bẫy của kẻ gian. Theo chuyên gia tài chính Nguyễn Trí Hiếu, khách hàng là đối tượng dễ bị tổn thương nhất khi thanh toán online, bởi họ sẽ không biết trang web nào có đảm bảo an toàn thông tin của họ, đặc biệt là thông tin tài khoản thẻ tín dụng. Cụ thể, DN bán hàng có tuân thủ các quy định như chỉ lưu 4 số đầu và 4 số cuối thay vì lưu toàn bộ dãy số tài khoản thẻ, không được lưu số CVC? Chủ thẻ sẽ không biết được DN nào tuân thủ những quy định này cũng như có hệ thống an toàn bảo mật thông tin của khách. Thế nhưng dù DN có làm ăn chân chính, tuân thủ các quy tắc thì việc dữ liệu khách hàng bị lộ ra ngoài cũng không đảm bảo được 100%. Bởi lỗ hổng lớn nhất chính là con người. Ví dụ khi cán bộ nhân viên của DN lấy đi các dữ liệu khách hàng khi bị cho thôi việc hoặc lấy dữ liệu để bán cho bên ngoài. Việc sao chép các dữ liệu thông tin này có thể được ngăn chặn phần nào khi DN ứng dụng các biện pháp công nghệ chống sao chép. Thế nhưng trong trường hợp nhân viên dùng điện thoại thông minh chụp màn hình thì cũng không tránh khỏi dữ liệu bị chụp và lấy đi. Dữ liệu khách hàng bị lộ không những trong nước mà trên thế giới cũng đã xảy ra nhiều vụ. Nếu xảy ra thiệt hại về kinh tế, tài khoản ngân hàng của khách bị mất tiền, tùy theo từng trường hợp mà ai sẽ phải chịu trách nhiệm. Nhưng cuối cùng, khách hàng vẫn là người “tự bảo vệ mình” nhất bằng cách tự động khóa chức năng thanh toán online. Ông Nguyễn Trí Hiếu kiến nghị: Cần có sự phối hợp kiểm tra, giám sát đối với các đơn vị được triển khai dịch vụ thanh toán online nhằm tránh lấy thông tin dữ liệu, đặc biệt là thẻ ngân hàng. Do khách hàng không thể tự kiểm tra website công ty nào tuân thủ các quy định cũng như trang bị đầu tư hệ thống an toàn hay không, cơ quan chức năng hay NH cần công bố những danh sách “đen” để khách hàng biết mà tránh. Ông Ngô Tuấn Anh, Phó chủ tịch phụ trách an ninh mạng của Tập đoàn Bkav, cũng nhận định việc tấn công lấy dữ liệu của các DN không phải là chuyện mới ở VN hay trên thế giới. Hơn nữa, gần đây đang gia tăng những vụ tấn công với mục đích tài chính kinh doanh thay vì việc chỉ để chứng tỏ, để lại lời nhắn trên các trang web như trước. Do đó, đối với các DN vừa và nhỏ, không có bộ phận chuyên trách về an toàn thông tin, phải nhanh chóng phối hợp với các trung tâm bảo mật, các đơn vị quản lý của nhà nước để nhanh chóng rà soát nhằm ngăn chặn và phòng ngừa các cuộc tấn công tương tự. T.Xuân - M.Phương