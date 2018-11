Không phải từ Thế Giới Di Động, vậy thông tin hàng triệu khách hàng lộ từ đâu ?

Thông báo từ Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông) cũng khẳng định, các thông tin quan trọng của thẻ tín dụng khách hàng không được lưu trữ trên hệ thống do Thế Giới Di Động quản lý. Thông thường, trong quá trình thanh toán trên máy đọc thẻ tại các điểm bán (POS) và giao dịch trực tuyến qua trang web, thông tin liên quan đến thẻ tín dụng của khách hàng được mã hóa và chuyển sang ngân hàng hoặc tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Cục An toàn thông tin nhận định, xu hướng tấn công mạng để khai thác thông tin cá nhân của người dùng trở nên đặc biệt phổ biến trong năm 2018. Để tiếp tục tăng cường hơn nữa công tác bảo đảm an toàn thông tin, đặc biệt là bảo vệ thông tin cá nhân, bảo vệ lợi ích của người dùng, Cục An toàn thông tin khuyến cáo các tổ chức, doanh nghiệp tăng cường triển khai các biện pháp quản lý và kỹ thuật nhằm bảo đảm an toàn thông tin cho hệ thống phục vụ hoạt động nội bộ cũng như cung cấp dịch vụ trên mạng cho người sử dụng. Chủ động rà soát các điểm yếu, lỗ hổng trên hệ thống thông tin; theo dõi, giám sát phát hiện sớm nguy cơ, dấu hiệu tấn công mạng, kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh.