Đơn hàng 1,5 triệu đô giúp Gỗ Đức Thành về đích trước 3 tháng

Ngày 8.10, đại diện Công ty cổ phần gỗ Đức Thành cho biết, hết quý 3, công ty đã đạt kế hoạch nhận đơn hàng xuất khẩu cho cả năm 2020 với tổng giá trị khoảng 324 tỉ đồng, tương đương 14 triệu USD. Đặc biệt, trong tuần thứ 40 của năm, công ty đã nhận được đơn đặt hàng xấp xỉ 1,5 triệu USD, điều xưa nay chưa từng có đối với công ty.

Theo Tổng cục Lâm nghiệp (Bộ NN-PTNT), từ đầu quý 2, do ảnh hưởng của đại dịch Covid -19, những thị trường chiến lược của ngành gỗ Việt Nam hầu hết đều “đóng băng”. Thị trường nội địa cũng tê liệt, nhiều doanh nghiệp đã phải cho công nhân tạm nghỉ việc. Tuy nhiên, từ đầu tháng 6 đến nay, ngành gỗ sôi động trở lại và có bước tăng trưởng ngoạn mục. Trong tháng 9, xuất khẩu gỗ và các sản phẩm từ gỗ tăng đến 24% so cùng kỳ, đạt 1,131 tỉ USD. Lũy kế 9 tháng của năm, giá trị xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của cả nước ước đạt 8,97 tỉ USD, tăng 12% so với cùng kỳ năm ngoái.