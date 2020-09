Dệt may 'ăn đong' đơn hàng

Theo Bộ này, thông lệ hàng năm, đến thời điểm hiện tại, các doanh nghiệp đều có đơn hàng đến cuối năm và thậm chí nửa đầu năm sau. Tuy nhiên, nhu cầu chững lại do dịch Covid-19 khi người tiêu dùng trên thế giới chỉ quan tâm đến đồ dùng thiết yếu và phòng chống dịch bệnh, các doanh nghiệp dệt may Việt Nam hiện chỉ nhận đơn hàng theo thông tin từng tháng, thậm chí từng tuần. “Một số doanh nghiệp đã nhận được khoảng 50 - 60% đơn hàng cho tháng 9, các tháng còn lại của năm 2020 và năm 2021 đều chưa có thông tin rõ ràng”, báo cáo cho biết.

Trong tháng 8, sản xuất dệt tăng 3,1% so với tháng 7 và tăng 4,9% so với cùng kỳ; tính chung 8 tháng tăng 1,3% so với cùng kỳ. Sản xuất trang phục tháng 8 tăng 4,9% so với tháng trước, tăng 4,4% so với cùng kỳ, nhưng tính chung 8 tháng vẫn giảm 4,2% so với cùng kỳ năm 2019.

Xuất khẩu hàng dệt và may mặc tháng 8 giảm 10,9%. Tính lũy kế 8 tháng, kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng dệt và may đạt 19,25 tỉ USD, giảm 11,6%; vải kỹ thuật khác ước đạt 260 triệu USD, giảm 36,8%; xơ, sợi dệt các loại ước đạt 2,2 tỉ USD, giảm 19,4% so với cùng kỳ năm 2019.