Dồn lực tháo ùn nghẽn ở sân bay Tân Sơn Nhất dịp lễ 30.4 - 1.5

Theo đó, đối với khu vực soi chiếu đang là điểm nghẽn lớn nhất, Cảng Tân Sơn Nhất yêu cầu Trung tâm An ninh hàng không bố trí quân số đầy đủ, khai thác tối đa máy soi chiếu, cổng từ tại các khung giờ cao điểm để nhanh chóng giải tỏa hành khách. Sau khi được sự chấp thuận của Cục Hàng không, Cảng Tân Sơn Nhất đang hoàn thiện lắp bổ sung 5 máy soi chiếu an ninh tại khu vực sảnh A nhà ga quốc nội, tăng khoảng 30 - 35% khả năng phục vụ an ninh soi chiếu cho hành khách.

Đồng thời, bố trí nhân sự ứng trực đầy đủ đáp ứng yêu cầu phục vụ trong dịp nghỉ lễ, phối hợp các đơn vị giải quyết kịp thời các vấn đề liên quan đến công tác an ninh, an toàn hàng không, chất lượng dịch vụ và ứng phó hiệu quả các tình huống nảy sinh. Trong dịp lễ tới, ACV cũng sắp xếp thêm lực lượng thanh niên tình nguyện đã được huấn luyện để hỗ trợ khách hàng từ cửa ra/vào cho tới khi khách vào quầy check-in.

Bên cạnh đó, ACV đang làm việc lại với điều hành bay, phối hợp với các cơ quan, đơn vị rà soát công tác điều phối slot (lượt cất hạ cánh), điều chỉnh số lượng slot, phân bổ dàn đều slot trong tất cả khung giờ để đảm bảo các hãng không để trùng giờ cất cánh, dồn nhiều chuyến bay vào cùng thời điểm gây tình trạng tắc nghẽn cục bộ.

Về đề xuẩt sử dụng hạ tầng khu vực nhà ga quốc tế để giảm tải cho ga quốc nội, ACV đang làm việc cùng Tổng cục Hải quan, Cục Quản lý xuất nhập cảnh để chốt phương án hợp lý. Khó khăn lớn nhất hiện nay là hệ thống hạ tầng liên quan tổng thể hành lý và các quầy check-in giữa 2 nhà ga không tương thích, gây khó cho vấn đề khai thác.

Trước đó, Bộ GTVT cũng có công văn gửi Cục Hàng không, ACV và các hãng hàng không về tình trạng ùn tắc tại Tân Sơn Nhất. Để tránh tình trạng lặp lại vào dịp lễ 30.4 và 1.5 sắp tới, Bộ yêu cầu Cục Hàng không chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị rà soát công tác điều phối slot, điều chỉnh số lượng slot vào các khung giờ sáng tại Cảng Tân Sơn Nhất, phân bổ dàn đều slot trong tất cả khung giờ để tránh ùn tắc tại cảng hàng không.

Chỉ đạo các cảng vụ hàng không tăng cường kiểm tra, giám sát thực hiện kế hoạch bay, công tác chuẩn bị của các chuyến bay, tình trạng chậm, hủy chuyến của các hãng hàng không. Xử lý nghiêm đối với các hãng hàng không không thực hiện hoặc thực hiện không đúng slot đã được cấp.

ACV có trách nhiệm xây dựng và thực hiện phương án khai thác cảng hàng không như bố trí khu vực đưa, đón hành khách phù hợp; sử dụng máy soi chiếu an ninh linh hoạt; bố trí đầy đủ nhân lực đảm bảo an ninh, an toàn và phục vụ tốt nhu cầu đi lại của hành khách... Đặc biệt, chỉ đạo lực lượng an ninh hàng không thực hiện đúng trách nhiệm và nhiệm vụ được giao trong quá trình làm việc.