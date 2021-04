Kinh hoàng ùn tắc ở sân bay Tân Sơn Nhất

Có mặt ở sân bay Tân Sơn Nhất từ hơn 5 giờ 30 để chuẩn bị cho chuyến bay khởi hành ra Hà Nội lúc 7 giờ 5 phút, anh Đ.S (ngụ Q.7, TP.HCM) "sốc" vì khu vực an ninh soi chiếu đông nghẹt. Dòng người chờ qua cửa an ninh kéo dài cho tới tận khu vực cầu thang cuốn.

"Biển người" chen nhau tại khu vực soi chiếu, kiểm tra an ninh sân bay Tân Sơn Nhất sáng sớm nay

"6 giờ 35 là tới giờ boarding mà gần 6 rưỡi tôi vẫn còn khốn khổ xếp hàng bên ngoài. Cửa ưu tiên cũng mở tự do luôn nhưng "không xuể", phải chen vào chứ không chắc chờ 3 tiếng vẫn chưa tới lượt. Nhiều người 6 giờ boarding mà vẫn còn xếp hàng xa lắm. Chen lấn, nóng nực, ngột ngạt... nhiều người phản ứng dữ dội vì thủ tục an ninh quá chậm chạp" - anh S. bức xúc

Nhiều hàng ghế chờ vắng tanh, không bóng người. Ùn tắc chỉ xảy ra ở khu vực an ninh soi chiếu

Không chỉ hành khách vật vã xếp hàng, rất nhiều chuyến bay cũng đã phải lùi giờ khởi hành để chờ khách, kéo theo trễ dây chuyền.

Cách đây khoảng 2 tuần, sân bay Tân Sơn Nhất cũng khiến hành khách ngao ngán vì tình trạng "tắc" soi chiếu nghiêm trọng dù không phải giai đoạn cao điểm. Đại diện Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất lý giải, có 2 lý do khiến thời gian làm thủ tục lâu hơn là lượng khách trong vài ngày nay tăng cao hơn so với thời điểm ra tết và do yêu cầu khai báo y tế dẫn tới kéo dài thời gian. Nhưng thực tế, hầu hết hành khách đi máy bay làm thủ tục check-in online đã được khuyến cáo khai báo y tế trực tuyến. Các hãng hàng không đã cắt cử nhân viên kiểm tra tờ khai y tế của hành khách ngay phía lối lên khu vực soi chiếu của sân bay, số người chưa hoàn thành “lọt” vào khâu soi chiếu chỉ rất ít.