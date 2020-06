Đóng cửa 1 đường băng sân bay Tân Sơn Nhất để sửa chữa từ 1.7

Theo đó, đường cất hạ cánh 25R/07L, đường lăn E1, NS1, W4 và W6 của sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) sẽ đóng cửa từ 0 giờ ngày 1.7 đến 14 giờ ngày 31.12.

Cục Hàng không Việt Nam cũng đưa ra phương án đảm bảo hoạt động khai thác trong thời gian đóng cửa đường cất hạ cánh 25R/07L, đường lăn E1, NS1, W4 và W6 để thi công bước 1 của dự án, trong đó không áp dụng phương thức cất hạ cánh trên đường cất hạ cánh 25R/07L và phương thức lăn trên các đường lăn E1, NS1, W4, W6.

Cục cũng yêu cầu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất chủ trì phối hợp với các đơn vị triển khai các phương án đảm bảo an ninh, an toàn, đảm bảo duy trì hoạt động khai thác tại Cảng hàng không Tân Sơn Nhất trong thời gian thi công; phối hợp với Tổng công ty Cửu Long, đơn vị thi công dự án, lập phương án tổ chức thi công đảm bảo an ninh, an toàn tại cảng.

Trước đó, ngày 26.6, Bộ GTVT đã có quyết định chấp thuận giao thầu cho Liên danh Tổng công ty xây dựng công trình hàng không ACC - Công ty cổ phần Tập đoàn CIENC04 - Công ty cổ phần Xây dựng công trình hàng không 647 thực hiện gói thầu xây lắp thi công đường cất hạ cánh, đường lăn, hệ thống thoát nước, sơn kẻ tín hiệu và các công trình phụ trợ đồng bộ thuộc dự án cải tạo, nâng cấp đường cất hạ cánh, đường lăn Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất theo lệnh khẩn cấp.

Tại sân bay Tân Sơn Nhất sẽ cải tạo, nâng cấp đường băng 25R/07L; xây mới 2 đường lăn thoát nhanh, 1 đường lăn song song; xây dựng, cải tạo, nâng cấp 6 đoạn đường lăn nối; xây các công trình phục vụ quản lý bay, đèn tín hiệu, sơn kẻ tín hiệu, hệ thống thoát nước và các công trình phụ trợ đồng bộ.

Tổng mức đầu tư dự án cải tạo, nâng cấp đường cất hạ cánh, đường lăn Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất là 2.015 tỉ đồng.