Đồng loạt khởi công 3 gói thầu cao tốc Bắc - Nam đoạn Mai Sơn - QL45

Gói thầu số 10-XL thi công xây dựng đoạn Km274+111,86 đến Km289+500 do Liên danh Doanh nghiệp tư nhân xây dựng Xuân Trường - Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải trúng thầu thi công với giá trúng thầu hơn 1.628 tỉ đồng. Gói thầu số 12-XL thi công đoạn Km301 đến Km307+600 do Liên danh Công ty CP Tập đoàn Đèo Cả - Công ty CP đầu tư xây dựng Hải Thạch - Tổng công ty đầu tư xây dựng Hoàng Long trúng thầu với giá hơn 1.344 tỉ đồng. Gói thầu số 13-XL thi công xây dựng đoạn Km307+600 đến Km318 do Liên danh Tổng công ty xây dựng Trường Sơn (Bộ Quốc phòng) - Công ty CP Đầu tư và xây dựng giao thông Phương Thành - Công ty CP Tập đoàn Trường Thịnh trúng thầu với giá trúng thầu hơn 1.256 tỉ đồng. Gói thầu 13-XL đi qua địa bàn 7 xã thuộc các huyện Hà Trung, Vĩnh Lộc, Yên Định, Thiệu Hóa của tỉnh Thanh Hóa. Ba gói thầu này đều có thời gian thực hiện hợp đồng là 24 tháng.