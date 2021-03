Đồng Tháp đẩy mạnh hợp tác sản xuất, tiêu thụ nông sản hữu cơ

Sáng 20.3, UBND tỉnh Đồng Tháp đã ký kết với Công ty CP.Tập đoàn Quế Lâm (TP.HCM) về hợp tác sản xuất và tiêu thụ nông sản hữu cơ , an toàn trên địa bàn, giai đoạn 2021-2025.

Tỉnh Đồng Tháp sẽ hợp tác với Công ty CP Tập đoàn Quế Lâm phát triển sản xuất và tiêu thụ nông sản hữu cơ, an toàn đối với sản phẩm: ớt Thanh Bình, lúa Tam Nông, cây có múi Lai Vung, xoài Cao Lãnh và hoa kiểng Sa Đéc. Tỉnh Đồng Tháp sẽ được Công ty CP Tập đoàn Quế Lâm hỗ trợ, thúc đẩy sản xuất nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn tập huấn kỹ thuật, đào tạo cán bộ quản lý nhằm thay đổi nhận thức về sản xuất nông nghiệp hữu cơ cho nông dân. Đồng thời, hợm tác hình thành các đầu mối, tổ hợp tác, hội quán, hợp tác xã trong sản xuất nông nghiệp hữu cơ.

Ông Phạm Thiện Nghĩa, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết, Đồng Tháp rất trân trọng và đón tiếp Công ty Quế Lâm về đầu tư phát triển và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp hữu cơ, an toàn được tỉnh đẩy mạnh kêu gọi đầu tư. Mong muốn của tỉnh và Tập đoàn Quế Lâm qua hợp tác, nhằm tạo ra chuỗi giá trị sản xuất nông nghiệp hữu cơ, cung ứng cho xã hội các sản phẩm chất lượng, sạch, an toàn cho sức khỏe cộng đồng , tăng thu nhập cho bà con nông dân, hướng đến xuất khẩu nông sản ra nước ngoài. Để việc phát triển sản phẩm nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn, Đồng Tháp sẽ vận động nhân dân thay đổi nhận thức để chuyển đổi dần từ tập quán canh tác truyền thống kém hiệu quả sang canh tác nông nghiệp sạch an toàn, nông nghiệp hữu cơ bền vững.