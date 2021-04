Dự án An Lạc Green Symphony sắp bị 'sờ gáy' vì xây không phép

Khu đô thị An Lạc (An Lạc Green Symphony) tiền thân là dự án Khu đô thị Đại học Vân Canh, được UBND tỉnh Hà Tây (cũ) giao Công ty CP Đầu tư An Lạc làm chủ đầu tư (năm 2007).

Tổng diện tích giao chính thức là 597.902,6 m2. Sau hơn chục năm nằm “đắp chiếu”, mới đây, tháng 6.2020, TP.Hà Nội quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư.

Tiến độ thực hiện giải phóng mặt bằng tại phần đất bổ sung dự án đến hết quý 2/2021. Đầu tư các công trình nhà ở thấp tầng, nhà ở chung cư cao tầng hoàn thành và đưa vào sử dụng từ năm 2020 - 2025; hoàn thành toàn bộ dự án đến quý 4/2025.