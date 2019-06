Dự án chống ngập 10.000 tỉ nguy cơ tiếp tục trễ hẹn

Sau thời gian ngưng trệ vì hàng loạt vướng mắc liên quan đến thủ tục giải ngân, từ đầu năm đến nay, Thành ủy, UBND TP.HCM liên tục tổ chức các buổi khảo sát thực địa nhằm ghi nhận thực tế, kịp thời tháo gỡ khó khăn, giúp dự án giải quyết ngập do triều khu vực TP.HCM có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu - giai đoạn 1 (dự án chống ngập 10.000 tỉ do Công ty Trung Nam làm chủ đầu tư) nhanh chóng hoàn thành, đi vào hoạt động. Từ chủ đầu tư đến các sở, ban, ngành, tất cả đều cam kết sẽ hoàn thành nhiệm vụ đúng tiến độ, đưa dự án "về đích" trong năm 2019. Khó khăn lớn nhất là khâu giải phóng mặt bằng cũng được các quận, huyện nhiều lần khẳng định sẽ bàn giao trước 30.6, tạo điều kiện tốt nhất cho chủ đầu tư tiến hành thi công. Thế nhưng tại buổi làm việc với các sở, ngành, quận, huyện liên quan về tình hình bàn giao mặt bằng phục vụ thi công dự án do Thường trực HĐND TP tổ chức mới đây nhất, các địa phương vẫn than khó bàn giao mặt bằng theo đúng thời hạn cam kết vì hiện nay một số trường hợp bị giải tỏa còn vướng về thủ tục pháp lý.