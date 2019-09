Dự án đường dây 500 kV mạch 3 của EVN bị chậm tiến độ

Theo EVN, dự án đi qua 9 tỉnh thành phố: Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Kon Tum, Gia Lai và Đà Nẵng với tổng chiều dài tuyến đường dây trên 742 km, tổng số 1.608 vị trí móng trụ. Tổng mức đầu tư toàn bộ các dự án hơn 11.949 tỉ đồng, được khởi công ngày 18.12.2018, dự kiến hoàn thành đưa vào vận hành vào khoảng giữa năm 2020.

Dự án được phân ra: đường dây 500 kV Nhiệt điện Quảng Trạch - Vũng Áng và sân phân phối 500 kV Trung tâm điện lực Quảng Trạch; đường dây 500 kV Quảng Trạch - Dốc Sỏi và đường dây 500 kV Dốc Sỏi - Pleiku 2. Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia được giao làm chủ đầu tư và Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Trung quản lý dự án.

Đây là các công trình điện cấp bách trong quy hoạch phát triển điện lực quốc gia với mục tiêu truyền tải điện từ Trung tâm Điện lực Quảng Trạch lên hệ thống điện quốc gia; đồng thời tăng cường năng lực truyền tải của lưới điện 500 kV liên kết các miền của hệ thống điện quốc gia, góp phần quan trọng trong việc đảm bảo cung ứng điện cho miền Nam trong giai đoạn tới khi hệ thống điện miền Nam không đảm bảo cân đối cung - cầu nội vùng cũng như tối ưu hóa sản xuất - truyền tải điện trong vận hành hệ thống điện quốc gia.

Các đơn vị ký giao ước thi đua liên kết Ảnh: Trương Quang Nam

Theo đánh giá của Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Trung, tiến độ thi công chưa đạt kế hoạch do những nguyên nhân như: công tác bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công chậm; một số đoạn tuyến do công tác thỏa thuận chưa chi tiết cụ thể, dẫn đến quá trình thực hiện phải điều chỉnh hoặc tạm dừng thi công để khẳng định lại làm kéo dài tiến độ thi công; địa hình và thời tiết khó khăn…

Phát biểu tại buổi lễ, Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng nhấn mạnh tầm quan trọng, tính cấp bách của dự án và yêu cầu cần khắc phục những khó khăn, tập trung thực hiện cho dự án, đảm bảo đúng tiến độ, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

Phó thủ tướng đề nghị các bộ, ngành, các địa phương có dự án đi qua và EVN tiếp tục khắc phục các khó khăn, tập trung hơn nữa để thực hiện các nhiệm vụ sau: trước hết, EVN phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương để kiểm soát quá trình thực hiện dự án nhằm đảm bảo chất lượng, an toàn, tiến độ và hiệu quả kinh tế - xã hội. Đề nghị UBND 9 tỉnh tiếp tục hỗ trợ, tập trung giải phóng mặt bằng tái định cư, đảm bảo người dân ra khỏi khu vực này có cuộc sống ổn định; đẩy nhanh tiến độ bồi thường giải phóng mặt bằng; quan tâm hỗ trợ dự án đảm bảo an toàn, nhất là vấn đề an ninh, trật tự an toàn xã hội.