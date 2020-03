Dự báo sốc: giá vàng lên 85,5 triệu đồng/lượng trong 3 năm tới

Đây là mức dự báo cao nhất gần đây của tổ chức này đối với vàng và tăng gần gấp đôi so với mức giá hiện nay (ngày 28.3 ở 1.629 USD/ounce). Cách đây vài ngày, Ngân hàng ANZ và Ngân hàng đầu tư TD Securities dự báo giá vàng lên 2.000 USD/ounce, Ngân hàng đầu tư B.Riley FBR dự báo 2.500 USD/ounce.

Các nhà phân tích tại WingCapital Investments cho biết giá vàng vẫn duy trì xu hướng tăng với sự hỗ trợ quan trọng ở mức trung bình 50 tuần. Sau khi Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) công bố chương trình nới lỏng định lượng hỗ trợ nền kinh tế vào đầu tuần, WingCapital đang xem xét nợ của Mỹ tăng so với GDP. Họ nói rằng đây sẽ là một yếu tố ảnh hưởng lớn hơn đối với vàng so với chính sách tiền tệ chưa từng có của Fed. Về mặt lịch sử, quỹ đầu tư này nhận thấy rằng mức thâm hụt so với GDP thể hiện cao hơn quy mô của bảng cân đối kế toán của Fed.

Các nhà phân tích cho rằng giá vàng có thể tăng lên 3.000 USD/ounce trong ba năm tới khi gói hỗ trợ kinh tế của Chính phủ Mỹ được ký lên mức kỷ lục 2.200 tỉ USD. Đây sẽ là gói giải cứu lớn nhất của chính phủ trong lịch sử. Không phải ngẫu nhiên mà giá vàng trở nên mạnh mẽ trở lại thời gian gần đây, đó là do chi tiêu của chính phủ bắt đầu tăng trở lại, với mức thâm hụt cao chưa từng thấy kể từ Thế chiến thứ hai. Vào năm 1940, nợ đã tăng lên gần 30% GDP. Trong cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008, nợ đã tăng lên khoảng 10% GDP. Một số nhà kinh tế cho rằng thâm hụt có thể tăng từ 10% đến 14% GDP.

Về triển vọng giá cả, WingCapital sử dụng thị trường khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008 làm kim chỉ nam, khi giá vàng tăng gấp đôi sau thất bại của Lehman trong vòng 3 năm sau đó. Do đó, đơn vị này đưa ra dự báo 3.000 USD/ounce sẽ là mục tiêu dài hạn hợp lý của vàng trong 3 năm tới.