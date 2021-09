Dự thảo “Thích ứng an toàn với dịch Covid-19” lãng phí không cần thiết?

Tối 25.9, 8 hiệp hội ngành hàng gồm: Thực phẩm minh bạch, Lương thực - thực phẩm TP.HCM, Hội Doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao, Dệt may Việt Nam, Mỹ nghệ và chế biến gỗ TP.HCM, Chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam, Nhựa Việt Nam và Doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam cùng ký tên vào bản kiến nghị gửi đến Thủ tướng Chính phủ và năm bộ ngành liên quan xoay quanh Dự thảo Hướng dẫn “Thích ứng an toàn với dịch Covid-19” do Bộ Y tế công bố sáng 15.9. Theo các doanh nghiệp , Dự thảo còn có một số vấn đề lớn, do chỉ có một hướng dẫn chung, chưa tính đến sự khác biệt về tình hình dịch giữa các vùng trong cả nước nên thiếu tính linh hoạt và nhiều quy định vẫn mang mục tiêu “Zero Covid” chứ chưa hoàn toàn là “Sống chung với Covid” nên chưa phù hợp.