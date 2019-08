Đường sắt Cát Linh - Hà Đông trễ hẹn phần lớn do lỗi phía Trung Quốc

Bộ GTVT cho biết, dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông đang triển khai rất chậm, đến nay vẫn chưa thể hoàn thành, do một số nội dung tổng thầu EPC Trung Quốc không thực hiện theo chỉ đạo của Bộ.

Kim loại quý trong ngày 10.8 đã giảm sau khi giằng co ở mức giá cao. Giá mua vàng miếng thấp hơn bán nửa triệu đồng mỗi lượng.

Sáng ngày 10.8.2019, chủ đầu tư EZ Land đã chính thức tổ chức Lễ Khánh thành và Bàn giao căn hộ HausNeo, vượt tiến độ so với dự kiến ban đầu.

Đó là lô nguyên liệu thực phẩm Anhydrous Milk Fat (bơ khan) do Công ty TNHH Sản xuất Thương mại An Khải nhập khẩu từ New Zealand.