Gần 1.350 thương nhân chợ An Đông chính thức ký hợp đồng kinh doanh mới

Theo Ban quản lý chợ An Đông, do số lượng quầy sạp lớn, nên việc ký hợp đồng mới được kéo dài 45 ngày, đến hết 15.9 năm nay. Sở dĩ số thương nhân chênh lệch với số quầy sạp do nhiều trường hợp một thương nhân sở hữu 2-3 quầy sạp.

Hợp đồng mới với tên gọi “Hợp đồng quyền sử dụng điểm kinh doanh” thời hạn 10 năm (8.2019-7.2029) sẽ thay thế cho hợp đồng cũ tên gọi “Hợp đồng cho thuê điểm kinh doanh”. Theo Ban quản lý chợ, sau khi hết hạn (năm 2029), thương nhân sẽ được tiếp tục tái ký.

Sáng 2.8, tại văn phòng ngành hàng Ban quản lý chợ, bà Đoàn Thúy Nga đang chờ đến lượt được ký hợp đồng mới cho hay, để đạt được kết quả này là một con đường dài, gian nan và quá nhiều thử thách cho các thương nhân kinh doanh tại chợ cũng như ban quản lý chợ và chính quyền địa phương.

“Trải qua gần 20 cuộc họp trao đổi, bàn thảo giữa thương nhân và Ban quản lý chợ, UBND Q.5, kéo dài hơn 1 năm… Rất nhiều hôm chúng tôi bỏ bán bỏ buôn, ăn rồi chỉ lo đi họp góp ý kiến và lắng nghe để có kết cục như hôm nay. Đó là chưa kể phải giám sát, góp ý liên tục những hạng mục sửa chữa chợ đang diễn ra tại đây. Nên có thể nói, đa phần thương nhân được ký hợp đồng quyền sử dụng quầy sạp mới thời hạn 10 năm dịp này rất vui mừng vì có kết quả và cũng… thấm mệt không kém”, bà Đoàn Thúy Nga chia sẻ.

