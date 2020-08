Gần 20 tỉ USD vốn ngoại đổ vào Việt Nam

Theo các chuyên gia, đây thực sự là con số rất tích cực trong bối cảnh hiện nay. Báo cáo mới cập nhật của Bộ KH-ĐT cho thấy, tính đến hết ngày 20.8, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt 19,54 tỉ USD. Tuy giảm gần 14% so với cùng kỳ năm ngoái nhưng tổng vốn đầu tư mới lại đạt 9,73 tỉ USD, tăng 6,6% so cùng kỳ, vốn điều chỉnh tăng thêm đạt gần 4,88 tỉ USD tăng hơn 22%. Phần giảm thuộc về vốn góp, mua cổ phần đạt 4,93 tỉ USD, bằng 52% so cùng kỳ năm ngoái. Điều này phần nào cho thấy, lo ngại về việc các doanh nghiệp (DN) trong nước bị thâu tóm do khó khăn trong đại dịch thực sự đã không xảy ra.