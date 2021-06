‘Gánh’ cho chợ Hóc Môn nhưng hàng về 2 chợ đầu mối giảm hơn 720 tấn

Ngày 29.6, lượng hàng hóa về 2 chợ đầu mối Bình Điền và Thủ Đức giảm mạnh so với ngày trước, từ hơn 6.331 tấn xuống 5.608 tấn. Trong đó, mặt hàng thịt gia súc, gia cầm giảm hơn 14%, rau của quả và trái cây giảm hơn 12%.

Đáng lưu ý, chợ đầu mối Hóc Môn tuy đã ngưng hoạt động, tuy nhiên, hiện nay chợ đã chủ động điều tiết lượng heo về lò giết mổ Xuân Thới Thượng để cung cấp hàng cho thương nhân lấy sỉ khoảng 900 con/đêm (trọng lượng tương đương 67,5 tấn). Bên cạnh đó, mặt hàng rau củ quả có khoảng 300 tấn gồm bí, khoai lang do tiểu thương nhập về các kho xung quanh chợ để cung cấp ra thị trường.

Tại chợ đầu mối Bình Điền, riêng mặt hàng thịt heo nhập vào chợ giảm mạnh gần 20%, với 177,4 tấn và mặt hàng trái cây tại chợ đầu mối Thủ Đức hôm nay (29.6) cũng giảm gần 13%. Hai mặt hàng này đã tăng mạnh trong ngày hôm qua do “gánh” hàng hóa cho thương nhân đang kinh doanh tại chợ Hóc Môn.

Tuy nhiên, theo phản ánh của một số tiểu thương, hôm qua, thịt heo về chợ Bình Điền “dội chợ”, cuối buổi thương lái phải bán lỗ. Báo cáo của Viettraders News từ Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai cho biết, trong ngày đầu tiên chợ Hóc Môn bị tạm đóng cửa (28.6), thương lái có heo về chợ này chủ yếu tổ chức bán tại lò hoặc chuyển sang bán tại chợ Bình Điền. Tuy nhiên, do lo ngại dịch nên chợ Bình Điền cũng có khoảng 30-40% chủ sạp nghỉ chợ đang chờ diễn biến về dịch. Thế nhưng, do lượng heo về chợ này tăng đột biến, từ mức 1.500 - 1.600 con ngày thường vọt lên 2.200 con, cộng thêm chợ truyền thống bị đóng do có ca nhiễm Covid-19 khiến giá bán heo mảnh tại chợ Bình Điền rớt thê thảm. Cuối ngày 28.6, nhiều người chỉ bán được giá 35.000 - 40.000 đồng/kg, chưa tới ½ giá lúc đầu phiên chợ.