Gạo, cà phê, tiêu, điều kéo dài xu hướng giảm giá

Báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết: Xuất khẩu nông sản 6 tháng đầu năm nay đạt 19,8 tỉ USD tăng 2,2% so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó, giá trị xuất khẩu các mặt hàng nông sản chính chỉ đạt hơn 9 tỉ USD giảm 9,2%. Trong đó, xuất khẩu gạo đạt gần 3,4 triệu tấn, giảm nhẹ về lượng nhưng giá trị thu về chỉ có 1,46 tỉ USD, giảm đến 19% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân là giá gạo xuất khẩu bình quân giảm tới 15%, hiện chỉ còn khoảng 429 USD/ tấn. Thị trường thế giới trầm lắng đã làm giá lúa trong nước giảm ảnh hưởng lớn đến thu nhập của người nông dân trong vụ hè thu.

Bên cạnh đó, xuất khẩu cà phê đạt 1,6 tỉ USD, giảm gần 20% về giá trị do giá cà phê xuất khẩu chỉ đạt 1.710 USD/tấn, giảm 11,5% so với cùng kỳ năm 2018. Hầu hết thị trường xuất khẩu đều giảm, chỉ trừ Philippines tăng 26%. Giá cà phê trong nước hiện chỉ còn 32.000 - 33.200 đồng/kg. Giá cà phê thế giới và trong nước được dự báo sẽ tiếp tục giảm trong ngắn hạn do nguồn cung dồi dào.