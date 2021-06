Gạo thấp cấp nhập khẩu từ Ấn Độ làm hại gạo Việt

Theo Bộ Nông nghiệp Mỹ, năm 2021, dự báo sản lượng gạo toàn cầu sẽ tăng 2% so với niên vụ trước lên kỷ lục mới là 505 triệu tấn. Sản lượng sẽ tăng ở Bangladesh, Thái Lan và Trung Quốc. Tuy nhiên, sản lượng dự báo sẽ giảm ở Ấn Độ và Mỹ, trong đó tỷ lệ giảm ở Ấn Độ không đáng kể so với tổng sản lượng của nước này. Theo Bộ Nông nghiệp Mỹ, thương mại gạo thế giới năm 2021 sẽ gia tăng chủ yếu nhờ Ấn Độ tăng mạnh xuất khẩu gạo do giá cả cạnh tranh, mặc dù nguồn cung ở Ấn Độ giảm, cũng như ở Trung Quốc. Ấn Độ dự báo sẽ tiếp tục thống trị thị trường gạo xuất khẩu trên toàn cầu. Tồn trữ gạo ở Ấn Độ dự báo cũng sẽ giảm 7% và chiếm 16% tổng tồn trữ gạo trên toàn cầu. Đây sẽ là năm thứ 2 liên tiếp tồn trữ gạo của Chính phủ Ấn Độ giảm do nước này tăng cường xuất kho gạo dự trữ cấp cho người nghèo để giúp họ vượt qua khó khăn trong đại dịch Covid-19