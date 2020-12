Giá bất động sản tăng ảo khắp nơi

Một trong những dự án có mức tăng giá mạnh nhất những năm qua là khu đô thị Vạn Phúc (Thủ Đức), rộng gần 200 ha, tổng vốn đầu tư khoảng 2 tỉ USD. Hồi đầu năm 2020, Tập đoàn Vạn Phúc, chủ đầu tư dự án, tung sản phẩm Premium Shophouse, với diện tích đất bình quân 140 m2, diện tích sàn xây dựng khoảng 820 m2 có giá từ 24 tỉ đồng/căn, thì vào đầu tháng 12 chủ đầu tư đã điều chỉnh mức giá tăng lên gần 33 tỉ đồng/căn. Bà Nguyễn Thị Thanh Hương, Tổng giám đốc Công ty Đại Phúc Land, lý giải mức giá của dự án tăng theo tiến độ thực hiện tại đây. Trong năm 2020, chủ đầu tư đã bỏ ra 2.500 tỉ đồng đầu tư và hạ tầng, tiện ích, xây dựng. Đến nay, 95% hạ tầng toàn dự án và 10 tiện ích chủ đầu tư cam kết làm trong năm 2020 cũng đã hoàn thành như công viên, bệnh viện, quảng trường... Ngoài ra, chủ đầu tư vẫn tiếp tục đầu tư các tiện ích khác.

Cách đó không xa, căn hộ King Crown Infinity (Q.Thủ Đức) dù đang làm móng nhưng chào bán khoảng 80 triệu đồng/m2. Mức giá này được xem là cao kỷ lục từ trước đến nay tại Thủ Đức, ngang bằng với giá bán căn hộ tại khu đô thị mới Thủ Thiêm (Q.2).

Tại khu vực Thủ Thiêm, giá bán căn hộ thấp nhất cũng 120 triệu đồng/m, như dự án The River Thu Thiem có giá bán trung bình 6.000 USD/m2, dự án The Metropole Thủ Thiêm do Công ty Quốc Lộc Phát làm chủ đầu tư và phát triển bởi Sonkim Land có giá bán lên đến 7.900 USD/mhay dự án khu phức hợp tháp quan sát Thủ Thiêm do Công ty TNHH liên doanh Thành phố Đế Vương làm chủ đầu tư có giá bán đến 160 triệu đồng/m...