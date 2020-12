Giá bitcoin ‘bốc đầu’ vượt 23.000 USD

Giá bitcoin tại sàn Remitano cũng tăng vọt khi niêm yết giá mua hơn 528 triệu đồng/BTC và bán ra 534,7 triệu đồng/BTC, cộng thêm 26 triệu đồng so với đầu ngày hôm trước.

Theo CNBC, hiệu suất năm 2020 của bitcoin đã nhắc nhở nhiều nhà theo dõi thị trường về một đợt tăng giá điên cuồng của nó lên gần 20.000 USD vào năm 2017, sau đó giảm mạnh vào năm 2018. Tuy nhiên, những nhà đầu cơ tiền điện tử cho rằng đợt tăng giá năm nay không giống năm 2017 vì nó được thúc đẩy bởi hoạt động mua của các tổ chức đầu tư thay vì nhà đầu cơ riêng lẻ. Eric Demuth, Giám đốc điều hành và đồng sáng lập của ứng dụng giao dịch tiền điện tử Bitpanda, cho biết: "Đợt tăng giá này hoàn toàn khác so với năm 2017. Thời điểm đó, giá bitcoin tăng chủ yếu do các nhà đầu cơ riêng lẻ. Giờ đây, rất nhiều tỉ phú ca ngợi bitcoin và các quỹ đầu tư cũng đang đổ vào hàng trăm triệu USD. Những người chơi lớn đã từng xa cách với bitcoin hiện lại đang tham gia vào cuộc chơi". Thậm chí, Giám đốc Đầu tư của Guggenheim Investments - Scott Minerd đã đưa ra dự báo bitcoin sẽ chạm ngưỡng 400.000 USD, với lý do khan hiếm và định giá tương đối của nó đối với các tài sản như vàng.