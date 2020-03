Giá Bitcoin ‘bốc hơi’ hơn 30% chỉ sau một đêm

Vào lúc 14 giờ ngày 13.3, đồng Bitcoin trên sàn Coinmarketcap đang có giá 5.711,88 USD, giảm 31,64% so với 24 giờ trước đó. Thậm chí vào đầu ngày 13.3, giá Bitcoin đã giảm về mức 4.803 USD/ounce, bay mất 39,56% so với ngày 12.3. Hiện giá trị vốn hóa thị trường của Bitcoin còn 94,48 tỉ USD, giảm mất 63 tỉ USD so với cuối tháng 2 vừa qua.