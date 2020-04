Giá cá giảm, ngư dân Bình Thuận vẫn quyết tâm bám biển

Một ngư dân đang neo đậu tàu ngoài đảo Côn Sơn, anh Châu Minh Tân, chủ tàu cá BTh 995 (xã Tam Thanh, H.Phú Quý, Bình Thuận) cho biết, sau 15 ngày đánh bắt, tàu cá của anh, với 6 lao động hành nghề lưới chụp, thu hoạch hơn 11 tấn hải sản. Dù sản lượng không đạt, nhưng anh vẫn đang chuẩn bị cho một chuyến ra khơi tiếp theo.

“Sản lượng không đạt, giá lại còn thấp hơn mọi khi, khiến chuyến vừa rồi tôi bị lỗ, nhưng tàu là nhà, biển là quê hương, phải bám biển thôi”- anh Tân nói.

Theo anh Châu Minh Tân, tàu của anh có công suất 650 CV là tàu đánh bắt khơi xa. Mỗi chuyến phải có nguồn vốn từ 150 đến 200 triệu đồng mới đủ chu cấp cho chuyến đánh bắt kéo dài từ 15 đến 17 ngày. Có được kinh phí đó cho một chuyến đi biển là rất lớn đối với ngư dân. Nhiều tàu cá phải vay tín dụng bên ngoài ngân hàng, huy động từ bạn bè, anh em. Trong khi đó, do ảnh hưởng từ dịch Covid-19, giá thu mua giảm xuống rõ rệt.

“Nhiều mặt hàng hải sản bị giảm giá sâu. Chẳng hạn như mực ống, cá ngừ, cá nục, ghẹ, giảm giá tới 30%”- anh Tân cho biết. Hiện nay không chỉ tàu cá của anh, mà hầu như tàu công suất lớn của bà con trên đảo Phú Quý chủ yếu đánh bắt ở vùng biển Trường sa, Nhà dàn DK1, Côn Sơn.

Mỗi chuyến đi biển có khi một tháng, hai tháng mới về đảo vì hiện nay có nhiều tàu thu mua ngay trên biển. Khi bán cá cho tàu thu mua, các tàu hậu cần này sẽ cung cấp dầu và nhu yếu phẩm để tàu cá của ngư dân không phải vào bờ tiếp tế.

“Mỗi đêm di chuyển trên biển hết khoảng 10 triệu đồng tiền dầu. Nếu không tìm được luồng cá, không chỉ lỗ tiền dầu mà các chi phí khác cũng không bù đắp nổi. Tuy nhiên, dù lỗ vẫn phải bám biển, chuyến này bù cho chuyến kia”- anh Tân chia sẻ.

Anh Trương Văn Toàn (P.Bình Hưng, TP.Phan Thiết) có hai tàu cá đang đánh bắt ở vùng biển Trường Sa, cho biết, một tàu của anh đã ra khơi hai tháng nay chưa về, chiếc còn lại vừa ra biển sau một tháng nằm ở Trường Sa. Mỗi tàu của anh có 15 - 20 lao động.

Theo anh Toàn, hiện nay tàu của anh và tàu của bà con ở Phan Thiết khai thác chủ yếu tại vùng biển Phúc Nguyên (DK1), Huyền Trân, Quế Đường và Trường Sa là những ngư trường truyền thống của ngư dân Bình Thuận.

“Tất cả các tàu ra vùng biển này đánh bắt đều có nhật ký, có máy định vị và giám sát hành trình đúng quy định. Bà con còn liên kết thành tổ nhóm, giúp nhau trên biển. Vừa đánh bắt cá vừa trông giữ ngư trường và biển đảo”- anh Toàn nói.

Tại Cảng Phan Thiết, Anh Nguyễn Văn Năm, tài công tàu thu mua cá Bích Thanh (TP.Phan Thiết, Bình Thuận), đang “nạp hàng” lên tàu, gồm dầu, đá lạnh, nước ngọt, mì tôm, thịt heo, bia, thuốc… để chuẩn bị ra khơi thu mua.

“Mỗi chuyến ra khơi như vậy phải chuẩn bị nhu yếu phẩm hàng tỉ bạc để có thể thu mua dài ngày. Khi mua cá của ngư dân, mình sẽ cung cấp nhu yếu phẩm để họ bám trụ trên biển dài ngày. Mỗi tàu hậu cần có thể thu mua từ 150 đến 200 tấn hải sản vận chuyển về bờ”- anh Năm nói.

Theo UBND huyện đảo Phú Quý, hiện nay toàn đảo có 140 tàu thu mua cá (nhiều nhất tỉnh), chưa kể tàu thu mua của bà con ở TP.Phan Thiết, TX.La Gi, hay H.Tuy Phong.

“Hy vọng sản lượng hải sản đánh bắt của ngư dân trong tháng 4 sẽ tăng cao. Về nguyên nhân một số mặt hàng tụt giá, dù thu mua ngay trên biển, do tác động của Covid-19, các doanh nghiệp hạn chế thu mua do tồn hàng nhiều, không xuất được. Do vậy, có mặt hàng giảm giá tới 40% so với thời điểm chưa có dịch Covid-19 bùng phát. Mùa này đi biển thuận lợi, tạo điều kiện cho ngư dân bám biển dài ngày”- ông Huy cho biết.