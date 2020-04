Giá tôm, cua, cá khắp nơi sụt giảm vì dịch bệnh Covid-19

Theo đó, dịch viêm đường hô hấp cấp do virus chủng mới ( Covid-19 ) đã bùng phát mạnh ở những nước tiêu thụ thủy sản hàng đầu thế giới như Mỹ, Trung Quốc , Ý, Tây Ban Nha, Pháp. Chính sách cách ly người dân và giao thông ngưng trệ cũng như chuỗi cung ứng bị gián đoạn đã khiến thị trường thủy sản biến động mạnh, giá hầu hết các loại sụt giảm.

Chẳng hạn, ở Nhật Bản, khách du lịch sụt giảm và dịch bệnh gia tăng khiến giá cua tuyết Matsuba-gani tháng 2 vừa qua chỉ còn 3.602 JPY/kg, thấp hơn 20% so với mức trung bình của năm và là mức giảm trong tháng 2 mạnh nhất kể từ năm 2014. Ở Newlyn, Cornwall (Anh), giá cá minh thái đã giảm từ 3 GBP xuống còn 41 pence/kg. Hay giá cá hồi Na Uy giảm 26% trong 2,5 tháng đầu năm, từ 79,1 NOK/kg đầu năm xuống 58,89 NOK/kg. Nguyên nhân do xuất khẩu sang Trung Quốc giảm mạnh 83% trong tháng 2 so với cùng kỳ năm trước.