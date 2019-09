Giá cà phê bất ngờ lao dốc, giảm 25 USD/tấn

Trên thị trường thế giới, giá cà phê sáng nay (4.9) đồng loạt giảm mạnh. Giá cà phê robusta trên sàn London giao tháng 9 và tháng 11 giảm 25 USD/tấn, tương đương mức giảm 1,88%, về 1.304 USD/tấn. Cà phê giao tháng 1.2020 cũng giảm 24 USD/tấn, tương đương giảm 1,78%, về mức 1.328 USD/tấn; giao tháng 3.2020 giảm 25 USD/tấn, tương đương giảm 1,82%, về mức 1.351 USD/tấn… Tương tự, trên sàn New York, giá cà phê arabica giao tháng 12 cũng giảm 1,30 USD/tấn, tương đương 1,34% về mức 955 USD/tấn, giao tháng 3 sang năm giảm 1,30 USD/tấn, tương đương 1,3% về mức 990 USD/tấn…

Giá cà phê tại khu vực Tây nguyên cũng đang giảm cao nhất 500.000 đồng/tấn Ng.Ng Giá cà phê trong nước sáng nay cũng bất ngờ giảm từ 200 - 500 đồng/kg tại hầu hết các tỉnh trồng cà phê trọng điểm khu vực Tây nguyên. Trong đó, giá cao nhất tại tỉnh Đắk Lắk 33.200 đồng/kg, giá thấp nhất tại tỉnh Lâm Đồng 31.900 đồng/kg.

Cụ thể, mở cửa phiên giao dịch hôm nay giá cà phê tại Lâm Đồng giảm, huyện Bảo Lộc giá cà phê giảm 200 đồng/kg về mức 32.200 đồng/kg, tại Lâm Hà và Di Linh giá cà phê giảm 400 đồng/kg về ngưỡng 32.3000 đồng/kg. Ngoài ra, giá cà phê tại Gia Lai, Đắk Nông đều giảm 500 đồng/kg về mức 32.700 đồng/kg. Giá cà phê tại Kon Tum giảm 500 đồng/kg về mức 33.100 đồng/kg.

Theo số liệu thống kê từ Tổng cục Hải quan, xuất khẩu cà phê trong nửa đầu tháng 8 đạt 54.500 tấn, trị giá 92 triệu USD, giảm gần 31% về lượng và giảm 27% về trị giá so với nửa đầu tháng 7 và giảm gần 25% về lượng và giảm gần 32% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái. Tính từ đầu năm đến giữa tháng 8 năm nay, Việt Nam đã xuất khẩu 1,112 triệu tấn cà phê các loại, thu về gần 1,9 tỉ USD. So với cùng kỳ, xuất khẩu cà phê đang giảm hơn 10% về sản lượng nhưng giá trị thu về lại giảm hơn 20%. Giá xuất khẩu bình quân cà phê trong nửa đầu tháng 8 khoảng 1.688 USD/tấn. Giá bình quân của 8,5 tháng đạt mức 1.707 USD/tấn, giảm 11% so với cùng kỳ.