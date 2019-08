Giá cà phê bất ngờ tăng 'nóng'

Trên thị trường thế giới, lúc 9 giờ sáng nay (14.8, giờ VN), giá cà phê robusta giao tháng 9 tăng 35 USD/tấn (tăng 2,76%) lên mức 1.305 USD/tấn, giá cà phê giao tháng 11 cũng tăng 36 USD/tấn lên mức 1.332 USD/tấn, giá cà phê giao tháng 1.2020 lên 1.356 USD/tấn, giao tháng 3.2020 lên 1.385 USD/tấn. Tương tự, giá cà phê arabica giao tháng 9 tăng 2,60 USD/tấn (tăng 2,77%), lên mức 963 USD/tấn, giao tháng 12 là 997 USD/tấn, giao tháng 3.2020 lên đến 1.033 USD/tấn, giao tháng 5.2020 lên mức 1.056 USD/tấn.

Tại khu vực Tây nguyên và miền Nam, giá cà phê bất ngờ tăng 500-700 đồng/kg tại hầu hết các địa phương trồng cà phê. Cụ thể, giá cà phê tại Lâm Đồng tăng mạnh đến 700 đồng/kg, ở huyện Bảo Lộc lên mức 32.200 đồng/kg, tại Lâm Hà và Di Linh lên 32.100 đồng/kg. Tương tự, cà phê tại Đắk Lắk cũng tăng 700 đồng/kg, huyện Cư M'gar tăng lên ngưỡng 33.000 đồng/kg và Buôn Hồ 32.700 đồng/kg. Cà phê tại Gia Lai và Đắk Nông tăng 500 đồng/kg, lên 32.700 đồng/kg, tại Kon Tum tăng 600 đồng/kg, lên mức 33.000 đồng/kg.

Giá cà phê giao tại cảng TP.HCM hôm nay cũng tăng 600 đồng/kg lên ngưỡng 34.200 đồng/kg. Theo số liệu thống kê từ Tổng cục Hải quan, xuất khẩu cà phê trong nửa đầu tháng 7 đạt 78.500 tấn, trị giá 126,3 triệu USD, tăng 33% về lượng và tăng 14% về trị giá so với nửa đầu tháng 7. Lũy kế đến giữa tháng 7, xuất khẩu cà phê đạt 996.800 tấn đạt gần 1,7 USD, giảm 9% về lượng và giảm gần 20% về giá so với cùng kỳ năm ngoái. Giá xuất khẩu cà phê giảm theo xu hướng giảm của thị trường thế giới do nguồn cung dư thừa. Đặc biệt, cuối tháng 7, giá cà phê thế giới biến động giảm gần 100 USD/ tấn so với đầu tháng.

Giá tiêu đi ngang

Giá tiêu sáng nay "đi ngang" Ng.Ng Trong khi giá cà phê tăng “nóng” cả trong nước và thế giới, giá tiêu thế giới đứng yên và trong nước có chiều hướng giảm nhẹ. Phiên giao dịch 9 giờ sáng nay (14.8, giờ VN) trên sàn Kochi - Ấn Độ giá tiêu tiếp tục đi ngang ở mức 35.750 rupee/tạ (tương đương 11,65 triệu đồng). Giá hạt tiêu trên sàn SMX - Singapore tháng 9 vẫn không đổi, ở mức 650 USD/tạ (15,1 triệu đồng).

Tại vùng nguyên liệu tiêu miền Nam, giá tiêu hôm nay đa số “đi ngang”, 44.000 đồng/kg tại Bình Phước, 42.000 đồng/kg tại Đồng Nai, cao nhất ở Bà Rịa-Vũng Tàu 45.000 đồng/kg. Trong khi đó, tại các tỉnh Tây nguyên như Gia Lai, Đắk Nông, Đắk Lắk giá tiêu từ 42.000 - 43.000 đồng/kg. Mức này thấp nhất trong vùng nguyên liệu tiêu.