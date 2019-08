Giá cà phê đảo chiều giảm, giá tiêu tiếp tục đi ngang

Giá cà phê nhân xô tại các tỉnh Tây nguyên tiếp tục mất thêm 100 đồng/kg, xuống 31.900 - 32.700 đồng/kg. Cụ thể, giá cà phê tại Lâm Đồng ở mức thấp nhất vùng với 31.900 đồng/kg, Đắk Nông 32.400 đồng/kg, Gia Lai 32.600 đồng/kg và Đắk Lắk cao nhất vùng với 32.700 đồng/kg. Tại cảng TP.HCM, ngày 8.8, giá cà phê xuất khẩu loại 2, tỷ lệ đen vỡ 5% được giao dịch mức giá 1.372 USD/tấn.

Trên sàn London, giá cà phê Robusta kỳ hạn tháng 9 và 11 đều tăng tốt từ 10 cent, tương đương tăng 0,75 - 0,77%, giá chốt hôm nay mức 1.302 USD/tấn giao tháng 9 và 1.328 USD/tấn giao tháng 11.

Trước đó ngày 7.8, giá cà phê trong nước hồi phục nhẹ tăng lên 32.000 - 32.800 đồng/kg. Giá giao tại cảng cũng được 1.377 USD/tấn (FOB), trừ lùi + 70 USD/tấn.

Theo các nhà xuất khẩu cà phê, giá cà phê trong nước đang giảm theo đà giảm của thị trường thế giới. Báo cáo của Tổ chức Cà phê thế giới (ICO) cho thấy, xuất khẩu cà phê toàn cầu trong tháng 6 đạt 10,9 triệu bao, tăng 2,83% so với cùng kỳ năm trước, đưa xuất khẩu cà phê toàn cầu trong 9 tháng đầu của niên vụ cà phê 2018-2019 đạt tổng cộng 97,28 triệu bao, tăng 6,50% so với xuất khẩu 9 tháng đầu tiên của niên vụ cà phê 2017-2018. ICO cũng báo cáo sản lượng toàn cầu trong niên vụ cà phê 2018-2019 tăng 1,9% so với niên vụ trước, lên đạt tổng cộng 168,77 triệu bao, trong khi tiêu thụ toàn cầu tăng khoảng 2,1% lên 164,84 triệu bao. Do đó, tổng nguồn cung cà phê toàn cầu dư thừa khoảng 3,93 triệu bao thay vì 3,11 triệu bao như đã dự kiến trước đó.

Giá cà phê Lâm Đồng thấp nhất trong vùng nguyên liệu cà phê Tây nguyên Gia Khiêm

Thống kê của Bộ NN-PTNT, 6 tháng đầu năm nay, xuất khẩu cà phê của cả nước đạt 919.038 tấn, thu về gần 1,57 tỉ USD. Như vậy, mức giá xuất khẩu trung bình 1.706 USD/tấn, giảm cả về lượng, kim ngạch và giảm giá trị so với cùng kỳ năm ngoái. Về các thị trường tiêu thụ, Đức là thị trường tiêu thụ cà phê của Việt Nam nhiều nhất, chiếm trên 14,8% trong tổng lượng cà phê xuất khẩu của cả nước 6 tháng đầu năm, đạt 136.180 tấn, tương đương 214,4 triệu USD (1.574,4 USD/tấn)

Trong khi giá cà phê giảm, giá hạt tiêu tiếp tục đi ngang. Ngày 7.8, sau khi giá hạt tiêu các vùng nguyên liệu giảm đến 500 đồng/kg, mức thấp nhất 42.500 đồng/kg tại Đồng Nai và Bình Phước, hôm qua (8.8), giá hạt tiêu tại vùng nguyên liệu không có gì thay đổi, tiếp tục đi ngang với mức giá từ 43.000 đồng/kg (Chư Sê - Gia Lai) và cao nhất 45.000 đồng/kg (Châu Đức - Bà Rịa-Vũng Tàu).