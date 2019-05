Giá cà phê thế giới thấp nhất 3 năm qua, cà phê trong nước lao dốc

Báo cáo của Bộ Công thương cho biết: Xuất khẩu cà phê tháng 4 đạt 140.000 tấn, trị giá 235 triệu USD, so với tháng 3 giảm 18,6% về lượng và giảm 21% về trị giá; so với cùng kỳ năm trước giảm hơn 14% về lượng và giảm gần 25% về trị giá. Giá xuất khẩu bình quân cà phê trong tháng 4.2019 đạt mức 1.679 USD/tấn, giảm 3,2% so với tháng 3.2019 và giảm đến 12% so với tháng 4.2018.