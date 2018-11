Giá cá tra lập đỉnh, nông dân phấn khởi

Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, mức giá hiện tại cao hơn khoảng 3.000 đồng/kg so với tháng 9. Với mức giá này người nuôi lãi từ 7.000 - 10.000 đồng/kg.



Nông dân phấn khởi

Ông Nguyễn Hữu Nguyên, người nuôi cá ở An Giang cho biết: Giá bán tại ao là 35.000 đồng/kg, giá tại công ty là 36.000 đồng/kg. Giá cá nguyên liệu tăng kéo theo giá con giống và thức ăn cũng tăng. Thời gian gần đây giá thức ăn đã tăng 3 lần với tổng mức tăng khoảng 800 đồng/kg, giá con giống 70.000 - 80.000 đồng/kg và chất lượng con giống không cao nên hao hụt nhiều. Với mức giá hiện tại người nuôi vẫn có lãi cao, phong trào đào ao nuôi cá đang phát triển mạnh.

Cũng theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trong 10 tháng qua sản lượng cá tra đạt 1,1 triệu tấn, tăng 7,2% so với cùng kỳ năm trước. Đồng Tháp là địa phương có sản lượng cao nhất với gần 363.000 tấn tăng 4,5%, An Giang đạt gần 284.000 tấn tăng đến 19,3%, Bến Tre 172.000 tấn tăng 5,8% so với cùng kỳ năm 2017.