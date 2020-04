Giá điện giảm 'nhỏ giọt'

Huy động điện mặt trời 3 tháng đầu năm tăng 28 lần so với cùng kỳ 2019 Ngày 13.4, Tập đoàn điện lực Việt Nam công bố báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh quý 1/2020. Theo đó, lũy kế 3 tháng đầu năm, sản lượng điện sản xuất và nhập khẩu toàn hệ thống đạt 57,29 tỉ kWh, tăng 6,3% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó, do mực nước về các hồ thủy điện thấp nên thủy điện huy động được chỉ đạt 8,93 tỉ kWh, giảm tới 30,4% so với cùng kỳ năm 2019. Tương tự, nhiệt điện khí huy động được trong quý 1 chỉ đạt 9,46 tỉ kWh, giảm 15,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Ngược lại, nhiệt điện than huy động lên tới 33,91 tỉ kWh, tăng 21,3% so với thời gian này 1 năm trước. Đặc biệt, năng lượng tái tạo huy động trong quý đầu năm là 2,76 tỉ kWh, trong đó điện mặt trời đạt 2,31 tỉ kWh, tăng gấp 28 lần so với cùng kỳ năm 2019. EVN đặt mục tiêu ổn định hệ thống điện và thị trường điện, đáp ứng nhu cầu điện trong các tháng mùa khô quý 2/2020 với mức tăng trưởng cao nhất dự kiến 5,7% so với cùng kỳ và dự báo phụ tải của hệ thống có thể đạt bình quân tới 750 triệu kWh/ngày, công suất lớn nhất toàn hệ thống có thể lên tới 41.000 MW. Do đó, dự kiến các nguồn nhiệt điện than và tuabin khí sẽ được khai thác tối đa. Chí Hiếu